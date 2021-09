Consegnati i riconoscimenti ai turbighesi longevi

TURBIGO – I tradizionali riconoscimenti ai turbighesi che hanno attraversato i decennni sono stati consegnati oggi, domenica 26 settembre, nella Sala delle Vetrate del palazzo de Cristoforis, in quanto il maltempo non prevedeva di organizzare la cerimonia all’aperto. Ecco i nominativi dei turbighesi longevi:

I NOVANTENNI – 1 – Ardizio Mario; 2 – Baga Gianna; 3 – Baldoin Ottavina; 4 – Bertosin Eugenio; 5 – Canna Aristide; 6 – Casadei Assunta; 7 – Cedrati Felicita; 8 – Ferrari Diletta Maria; 9 – Ferrari Lucia; 10 – Paglino Gino; 11 – Parini Ernestina; 12 – Scazzosi Ambrogio; 13 – Ugo Annita; 14 – Ferrari Lucia

I NOVANTACINQUENNI – 1 – Annuiti Savina; 2 – Baronchelli Giacinta; 3 – Bottarini Guido; 4 – Carimati Maria; 5 – Cattagni Elvira; 6 – Cedrati Angelina; 7 – Cervia Caterina; 8 – Gallinaro Gisella; 9 – Garavaglia Luigi; 10 – Giudici Giuseppina; 11 – Grespan Antonia; 12 – Merlotti Rosmunda; 13 – Mira Giuseppina; 14 – Varini Pierino.

FOTO Due anziani turbighesi, che hanno ricevuto oggi il tradizionale riconoscimento dall’Amministrazione Comunale, li avevamo incontrati nel luglio scorso sulla riva del Naviglio:

GUIDO BOTTARINI (95 anni) ha lavorato sempre nella centrale idroelettrica ‘Guglielmo Castelli’, fino a quando, nel 1976, andò in pensione. Da allora, in bicicletta con il cane, è facile incontrarlo nel ‘Turbigh in Giò’.

MARIO ARDIZIO (90 anni) ha percorso in lungo e in largo tutte le centrali del Ticino dell’Enel, per poi concludere la sua carriera lavorativa nella centrale termoelettrica, oggi Iren.