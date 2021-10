L’associazione AVO Magenta propone un corso per volontari

L’associazione AVO Magenta compie quest’anno 20 anni di presenza in strutture sanitarie ospedaliere e socio-assistenziali, per offrire calore umano, sostegno e dialogo alle persone durante la loro degenza. Da quest’anno, la sospensione del nostro servizio tradizionale è stata per noi l’occasione di intraprendere nuovi progetti di cooperazione, strategici sul territorio, per alleviare la solitudine, migliorare la qualità della vita ed il benessere di persone con fragilità. Da sempre il nostro punto di forza è la formazione specifica, seguita da un affiancamento sul campo con tutor addestrati e competenti. Se pensi di poterti mettere in gioco con noi, per un’esperienza di collaborazione attiva presso strutture sanitarie o al domicilio di beneficiari segnalati da istituzioni sul territorio, partecipa al nostro prossimo corso di formazione che si terrà in 8 incontri dal 22/10 al 22/11, presso Casa Giacobbe/Sala Consiliare di Magenta dalle 20:30 alle 22:00. Avrai l’occasione di approfondire in modo interattivo argomenti teorico-pratici inerenti la comunicazione e la salute, acquisendo competenze specifiche nel dialogo ed affinando l’ascolto empatico.

