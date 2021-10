Magenta con confcommercio aspettiamo il Natale…

ASPETTANDO NATALE

UNA INIZIATIVA CONFCOMMERCIO MAGENTA E CASTANO PRIMO

SABATO 27 E DOMENICA 28 NOVEMBRE

Gentili Imprenditori Associati,

desiderando valorizzare e sostenere tutte le nostre preziose imprese Associate, con le quali solo in questi ultimi periodi stiamo, finalmente, traguardando la conclusione di questo lunghissimo e interminabile periodo difficile e complesso, Confcommercio Magenta e Castano Primo ha organizzato per le giornate di Sabato 27 e Domenica 28 Novembre p.v. ASPETTANDO NATALE.

Un progetto, una iniziativa, all’interno della quale tutte le imprese Associate che intenderanno partecipare potranno beneficiare di importanti leve GRATUITE di promozione della propria attività e, appunto, valorizzazione della Vostra offerta. Come ?

Nelle giornate di Sabato 27 e Domenica 28 Novembre, tutte le attività che intenderanno proporre sconti, condizioni particolari ai propri clienti o, ancora, ideare dei coupons o codici promo da consegnare alla propria clientela a fronte degli acquisti realizzati oppure dei buoni di acquisto utilizzabili nelle prossime spese e acquisti per il Natale saranno promossi e comunicati da Confcommercio all’interno dei propri canali media e social-media (anche con post commerciali dedicati) accanto, ovviamente, alle segnalazioni che saranno indirizzate alla stampa locale ed al Comune, che ha immediatamente condiviso le finalità dell’iniziativa conferendo il proprio patrocinio .

Tutte le attività che intenderanno partecipare, inoltre, potranno allestire GRATUITAMENTE all’esterno delle proprie attività, in spazi limitrofi alle proprie vetrine, ulteriori spazi espositivi per attrarre, ancor di più la clientela e beneficiare di aggiuntiva visibilità. Per tutte le eventuali richieste in tal senso, gli Uffici di Confcommercio si premureranno predisporre tutte le necessarie richieste alla Amministrazione Comunale di Magenta.

E’, quindi, una importante leva per rilanciare le attività commerciali e, più in generale, il tessuto commerciale locale, facendo #RETE.

Ovviamente, tutti coloro che lo desiderassero potranno anche ipotizzare dei micro-intrattenimenti all’interno degli spazi che saranno concessi dal Comune ipotesi, queste, che saranno, anche qui, curate dagli Uffici della Vostra Associazione che segnalerà agli Uffici incaricati del Comuni i Vostri desiderati.

Insomma diamo corpo, insieme, ad una prestigiosa VETRINA che abbracci tutta la Città e tutte le Vostre Attività, una vetrina che Confcommercio si impegnerà a valorizzare e promuovere. A Voi, solamente, il compito, quali titolari dei Vostri negozi, di immaginare, pensare, ipotizzare ciò che desiderate fare per poter beneficare di tale occasione GRATUITA .

Inviate, quindi alla mail m.magenta@unione.milano.it oppure telefonate alla Associazione al numero 02.9793174 e segnalate TUTTO CIO’ CHE AVETE INTENZIONE DI REALIZZARE IN QUELLE GIORNATE e Confcommercio si attiverà immediatamente. Naturalmente, prima comunicate e segnalate ciò che desiderate organizzare e proporre e più ampio sarà il livello di promozione.

Intanto, ESPONETE IN VETRINA (senza alcun onere o costo) LA LOCANDINA che potrete scaricare con il collegamento seguente e iniziamo a comunicare che a Magenta, il 27 e il 28 Novembre inizia la festa, dato che le attività commerciali stanno già ASPETTANDO NATALE.

SCARICA QUI LA LOCANDINA DI ASPETTANDO NATALE ED ESPONILA IN VETRINA

Per ulteriori info&dettagli 02.9793174 | m.magenta@unione.milano.it

Sperando di avere fatto cosa gradita, nell’occasione Vi invio i Miei Migliori Saluti.

IL SEGRETARIO | Dott. Simone Ganzebi

CONFCOMMERCIO MAGENTA E CASTANO PRIMO