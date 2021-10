Siamo Sedriano e Roveda chiede al Sindaco il perchè del fermo dei lavori già programmati

21 giorni di ritardo per dei lavori che erano già stati programmati. l’ex Sindaco Cipriani si chiede il perchè e produce due interrogazioni.

OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza di via Mazzini e dell’incrocio con via Mattei.

L’Amministrazione Cipriani, in data 22 Settembre 2021, ha affidato alla ditta MARTARELLO, per un importo di €uro 319.000, i seguenti lavori:

via Pessina – riqualificazione, messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche con la creazione di passaggi ciclo-pedonali protetti – FATTO via Bardelli – riqualificazione, messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche con la creazione di passaggi ciclo-pedonali protetti – FATTO via Mazzini – messa in sicurezza con la creazione di passaggio ciclo[1]pedonale protetto – DA REALIZZARE Incrocio via Mattei/via Mazzini/via Meda – realizzazione di impianto semaforico di attraversamento pedonale – DA REALIZZARE

Il 4 ottobre sono terminati i lavori di via Pessina e via Bardelli e ad oggi manca ancora la tinteggiatura con resina rossa di alcuni passi carrai ed il collaudo. La verifica tecnica potrebbe richiedere qualche piccolo eventuale “ritocco” e/o rimozione di 2/3 paletti.

Tutte le Amministrazioni che si sono susseguite negli ultimi 30 anni hanno promesso questo intervento, ma non lo hanno mai realizzato. L’Amministrazione Cipriani, in controtendenza, ha rispettato l’impegno assunto con i cittadini, gli stessi che avevano difficoltà a vivere Sedriano a causa delle dell’assoluta insicurezza dovuta all’assenza di protezioni e le numerosissime barriere architettoniche, attribuendo concretezza alle parole “decoro” e “senso civico”, espressioni troppo spesso abusate e disattese. L

’intervento è stato finanziato da Regione Lombardia tramite Bando. Sono diversi gli interventi che in questi 6 anni abbiamo eseguito per mezzo dell’aggiudicazione di Bandi Regionali, e ci auguriamo che l’attuale Amministrazione sia all’altezza di continuare su questa strada.

Oggi è il 25 ottobre ed i lavori sono fermi dal 4 ottobre (21 giorni), un ritardo inspiegabile per noi e per i cittadini. Tutte le mattine, molti genitori con i propri figli delle scuole materne e elementari percorrono a piedi il tratto di strada in oggetto, con i relativi rischi.

L’attuale Amministrazione, in base alla Sua programmazione, è in grado di fornire una data indicativa per la ripresa dei lavori e la messa in sicurezza del tratto di strada in oggetto?

Chiediamo pertanto al Sindaco e/o all’Assessore, di chiarire a questo Consiglio, ma soprattutto ai cittadini: 1. Quali sono le intenzioni di questa Amministrazione in riferimento agli interventi già programmati?

L’Attuale amministrazione è in grado, gentilmente, di comunicare le tempistiche? Cordialmente ringraziamo.

OGGETTO: Asfaltature concordate con la ditta Giavazzi.

L’Amministrazione Cipriani, nell’ultima variazione di Bilancio del 22 settembre 2021 aveva stanziato €uro 48.000 + IVA per asfaltare le seguenti strade:

via Villoresi – FATTO; via San Massimo nel tratto di senso unico istituito dall’Amministrazione Cipriani; via Rossini nel tratto tra vicolo Toscanini e via Mattei; via Meda; La via Villoresi è stata asfaltata come promesso.

A seguito delle elezioni, avvenute 21 giorni fa, ci sembra che gli interventi successivi siano stati interrotti.

Chiediamo pertanto al Sindaco e/o all’Assessore, di chiarire a questo Consiglio, ma soprattutto ai cittadini, quanto segue:

Per quale motivo l’attuale Amministrazione ha interrotto gli interventi sopra elencati? L’attuale Amministrazione intende dare seguito alle asfaltature pianificate e concordate o ha deciso di destinare i citati fondi ad altri interventi? L’Amministrazione è in grado di comunicare le tempistiche?

Noi di CAM aspettiamo la risposta del Sindaco Marco Re o dell’assesore LL.PP. Sig.ra Mariaelena Caon