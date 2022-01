riceviamo e pubblichiamo

Milano, 12 GEN – “Nei prossimi giorni in tutti i comuni lombardi i consiglieri comunali della Lega, di maggioranza e opposizione, presenteranno un ordine del giorno sui fondi relativi alla rigenerazione urbana – fondi che ammontano a 3,4 miliardi di euro e finanzieranno, fino al 2026, la rigenerazione urbana nei Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti – per chiedere al Governo di integrare le risorse per finanziare tutti i progetti rimasti esclusi dai fondi Pnrr in base a nuovi criteri di assegnazione e allocazione e rivedere l’indice di vulnerabilità per cui paradossalmente i Comuni piu’ virtuosi, soprattutto al Nord, sono stati penalizzati per l’assegnazione dei fondi. L’applicazione dell’indice di vulnerabilità sui 3,4 miliardi ha visto il 92,6% dei progetti dei comuni del Nord ammessi al bando ma non finanziati. Per questo, con questo ordine del giorno, la Lega, con i suoi eletti, in tutti i Comuni lombardi, chiederà al Governo di rivedere i parametri risultati discriminatori nei confronti dei territori lombardi, con particolare riferimento all’applicazione dell’indice di vulnerabilità, il rifinanziamento con i 900 milioni di euro necessari il bando sulla rigenerazione urbana al fine di realizzare tutti i progetti presentati e ammissibili e il riutilizzo nei comuni virtuosi dei fondi che non dovessero essere spesi nei tempi previ.” Lo dichiarano l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, e Giacomo Ghilardi, coordinatore regionale Sindaci Lega della Lombardia.

Cecchetti Ghilardi (Lega): “Lega presenta Ordine del Giorno in tutti i Comuni Lombardi per chiedere al Governo di rivedere indice di vulnerabilita) was last modified: by