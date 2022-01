SCUOLA, Cecchetti (Lega): “Governo si attivi immediatamente per risolvere carenza di insegnanti di sostegno per studenti con disabilità”

Riceviamo e pubblichiamo

28 GEN – “Ha ragione Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, quando sostiene che la carenza di insegnanti di sostegno per gli alunni e gli studenti con disabilità nelle scuole primarie e secondarie è un problema nazionale, e non sono della Lombardia, che si è attivata prontamente per risolvere questo problema. Tocca al Governo e al ministro dell’Istruzione attivarsi immediatamente il diritto allo studio e l’inclusione scolastica a tutti i bambini e ragazzi con disabilità. Il Governo si impegni a sbloccare il prima possibile questa situazione.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.