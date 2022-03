DALL’8 MARZO 2022, INIZIA IL PASSAGGIO AL NUOVO DIGITALE TERRESTRE TELEVISIVO: L’EMITTENTE ONE TV DI CANEGRATE SARA’ VISIBILE IN TUTTA LA LOMBARDIA E NEL PIEMONTE ORIENTALE SUL CANALE 79

riceviamo e pubblichiamo



CANEGRATE – Dopo più di 5 anni di attesa, inizia ufficialmente il periodo di transizione che porterà, nel prossimo futuro, alle trasmissioni in formato H265 per tutte le emettenti televisive italiane: dall’8 marzo 2022, nel frattempo, il segnale passerà dall’ormai datato Mpeg2 al più performante Mpeg4 (H264).

Su un totale di più di 250 televisioni locali esistenti fino ad oggi in Lombardia, sono solo 57 quelle che hanno dimostrato di avere tutti i requisiti per ottenere la capacità trasmissiva e restare, quindi, attive anche con il nuovo sistema: tra di esse, c’è anche One TV, rete ammiraglia del bouquet dell’Associazione TeleNBC, che ha sede a Canegrate (MI) e che, tra una settimana circa, cambierà frequenza e passerà dallo “storico” canale 112 al canale 79, grazie alla riorganizzazione e riassegnazione degli LCN.

La copertura di One TV, grazie all’ingresso nel MUX regionale Mediaset, sarà capillare in tutta la Lombardia, nel Piemonte Orientale (province di Novara, Vercelli, Verbania, Biella ed Alessandria), nella parte occidentale del Veneto (provincia di Verona fino a Peschiera del Garda) e, in Emilia Romagna, nella provincia di Piacenza.

Nelle zone non illuminate dal segnale via ripetitore, è comunque possibile vedere One TV grazie allo streaming in tempo reale, integrato nel sito recentemente rinnovato www.onetvnbc.it.

Sarà, quindi, ancora più semplice e godibile seguire il ricco ed interessante palinsesto dell’emittente che, fin dal 2012, si è sempre spesa per seguire soprattutto il territorio dell’Altomilanese: programmi autoprodotti d’informazione, cultura e sport, coperti da Testata Giornalistica regolarmente registrata, affiancati da contributi di Agenzie di Stampa nazionali, Produzioni Esterne, film, telefilm e cartoni animati ed una caratteristica scelta, al momento operata solo da pochissime altre emittenti, di non mandare in onda televendite di nessun genere.

Ricordiamo che, dall’8 marzo, sarà indispensabile risintonizzare i televisori per poter vedere non solo il 79 di One TV, ma anche tutti gli altri canali del Digitale Terrestre, compresi quelli nazionali.

Per ulteriori informazioni, è possibile inviare una mail a redazione@onetvnbc.it. Redazione Associazione Tele NBC