Bernate Ticino, Inaugurata “Tangenzialina”

Riceviamo e Pubblichiamo

Presenti alla cerimonia il sindaco Mariapia Colombo, il consigliere regionale Gianluca Comazzi, il ministro al Turismo Massimo Garavaglia e il Presidente del Parco Ticino Cristina Chiappa.

Comazzi (Capogruppo Fi Regione Lombardia): “orgoglioso di un’opera importante, che andrà a migliorare la vita dei cittadini di Bernate favorendo maggiori collegamenti e riducendo il traffico interno al paese”. Il primo cittadino Colombo: “Soddisfatti di un’opera che porta con sé anche l’installazione di nuovi punti luce, 1.4km di percorso ciclabile e la messa in sicurezza dei ponti sul Naviglio Grande”.

Milano, 28 marzo 2022: “Alla presenza del sindaco di Bernate Ticino Mariapia Colombo, del ministro del Turismo Massimo Garavaglia, del capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Gianluca Comazzi e del Presidente del Parco Ticino Cristina Chiappa è stata inaugurata ieri la ‘tangenzialina’ di Bernate Ticino. L’infrastruttura, che la comunità attendeva da tempo, si inscrive nel più ampio progetto di ammodernamento dell’autostrada A4 Torino – Milano e ha consentito la realizzazione di una viabilità comunale esterna al paese, con l’obiettivo di ridurre il traffico all’interno del centro abitato e garantire un veloce collegamento dallo svincolo autostradale di Marcallo – Mesero e dalla SS336 direzione Boffalora – Malpensa. Il finanziamento della stessa (per un importo totale di 5 milioni e 900mila euro) è stato erogato da RFI, con il monitoraggio dei lavori di realizzazione in capo a Regione Lombardia, nell’ambito di una convenzione stipulata nel 2017 tra i due enti e il Comune di Bernate Ticino.

“Come rappresentante del territorio di Milano in Consiglio regionale – afferma Gianluca Comazzi – sono orgoglioso che Regione Lombardia abbia contribuito alla realizzazione di un’opera importante, che andrà a migliorare la qualità di vita dei cittadini togliendo traffico dal centro storico e favorendo il collegamento del paese con le grandi reti viarie del territorio e con i comuni limitrofi. Progetti come questi – conclude l’azzurro – sono la prova evidente del fatto che quando le istituzioni collaborando in maniera proficua nell’interesse della collettività i risultati non tardano ad arrivare. Complimenti al Sindaco di Bernate Mariapia Colombo per la caparbietà e l’impegno con cui ha portato avanti l’iter per la realizzazione della nuova tangenziale”.

A entrare nel dettaglio dei lavori è Mariapia Colombo, Sindaco di Bernate Ticino: “Siamo molto soddisfatti – dichiara – della realizzazione di quest’opera, che porta con sé 1.3 km in più di strada extraurbana, due nuove rotatorie, un sottopasso, oltre a nuove barriere di sicurezza in legno lamellare e acciaio e 2850 metri di parapetti in materiale ecologico. Il progetto – prosegue – ci ha consentito inoltre di mettere in sicurezza i ponti affacciati sul Naviglio Grande e di realizzare 1,4km in più di pista ciclabile: un percorso di cui potranno beneficiare tutti i cittadini, rinunciando all’automobile per i tragitti brevi e un giro in relax nei fine settimana. Grazie a Regione Lombardia e a RFI per l’ottimo lavoro svolto in sinergia con il nostro Comune”.