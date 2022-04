Vieni a conoscere qualità e vantaggi del LATTE CRUDO.

Finalmente anche a Cuggiono, possiamo rifornirci di latte fresco di giornata (distributore in Piazza della Vittoria). Con Fabio Tommasini, produttore a Km zero, conosceremo le sue qualità e impareremo a fare yogurt, formaggio, gelati. Consigliamo a chi volesse partecipare di venire munito di uno (o più) vasetti di vetro con coperchio. Produrremo insieme dell’ottimo yogurt.

