Corso Difesa Personale a Magenta con gli istruttori di Urban Kombat

E’ cominciato un breve corso nella palestra delle scuole Santa Caterina di Magenta organizzato gratuitamente dall’assessorato allo Sport e dall’ASD Urban Kombat che ha messo a disposizione i suoi istruttori esperti.

C’erano il Sindaco Chiara Calati, l’assessore allo Sport Luca Aloi, Simone Ganzebi direttore della Confcommercio e l’assessore a Corbetta Linda Giovannini che è anche psicologa.

Oltre agli istruttori c’era anche la psigologa che ha diviso le varie reazioni per difendersi, dal fuggire ma spesso si replica cercando di neutralizzare l’aggressore. Oppure possiamo avere una reazione passiva, di blocco totale. Aloi presente è rimasto felice della partecipazione di 60 allievi, ricordando che era una domenica mattina.

ci piace ricordare che: la difesa personale è molto importante per la quotidianità. Questi incontri vengono proposti ai commercianti, molto esposti al rischio di subire aggressioni. Ma, ovviamente, a tutti i cittadini”.

Un Grazie a grazie agli istruttori da Matteo Osnaghi (agente di Polizia locale a Magenta), agli altri di Urban Kombat Nicolò, Mauro, Paolo, Andrea, c’era il nostro maestro Alberto Merlo dell’associazione internazionale Ipp Krav maga, vi era anche il primo maestro Forges Scauri della budo karate ed ha insegnato dal 1982 al 2017.

E ora le altre lezioni, il Il Sindaco Chiara Calati ha aggiunto: “Abbiamo cominciato con le donne, allargando poi il discorso agli anziani. L’idea di insegnare come reagire ad una violenza, anche psicologicamente, è fondamentale”.