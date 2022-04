Diocesi di Milano, Comunità Pastorali di Magenta e Mesero Centenario della nascita di Santa Gianna Beretta Molla

PRESENTAZIONE APERTURA ANNO CENTENARIO E PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE RELIGIOSE E CIVILI

Lunedì 2 maggio 2022 ore 11.30 Casa Giacobbe, Magenta (MI) – Via IV Giugno, 80

A Magenta (MI) lunedì 2 maggio alle ore 11.30, in Casa Giacobbe, via IV Giugno 80, si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma dell’Anno Centenario della nascita di Santa Gianna Beretta Molla che si aprirà ufficialmente domenica 15 maggio 2022.

Il programma è stato elaborato dalle Comunità ecclesiali e civili di Magenta e di Mesero, in collaborazione con la Diocesi di Milano. Alla conferenza stampa che sarà coordinata dal parroco di Magenta, don Giuseppe Marinoni, interverranno autorità civili e religiose dei Comuni coinvolti.

Dal 15 maggio 2022 al 28 aprile 2023 saranno numerosi gli appuntamenti religiosi e civili che coinvolgeranno, tra gli altri, anche l’Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini, per ricordare e fare conoscere Santa Gianna, esempio virtuoso di moglie, madre e medico sempre al servizio del prossimo e in particolare dei più bisognosi.

Il 4 di ogni mese nelle quattro parrocchie di Magenta si tiene il ricordo della nascita di Santa Gianna, l’11 di ogni mese nella Basilica di San Martino il ricordo del suo battesimo e, infine, il 28 di ogni mese nel Santuario di Mesero il ricordo del suo transito.

