Women @ABB Vittuone (MI), 29 aprile ore 11.00

ABB organizza l’evento Women @ABB in programma venerdì 29 aprile presso lo stabilimento dell’azienda a Vittuone (MI), viale dell’Industria 18.

vedrà la partecipazione di 45 ragazze delle scuole superiori dell’Alto Milanese. Obiettivo dell’appuntamento è quello di ispirare le ragazze e le giovani donne ad intraprendere percorsi formativi che offrano loro opportunità professionali in ambito tecnologico.

L’appuntamento è organizzato nell’ambito del progetto Steamiamoci, sostenuto da Assolombarda con l’obiettivo di incoraggiare le giovani donne ad abbracciare percorsi accademici e carriere 7 STE(A)M – acronimo di Science Technology Engineering Art Mathematics – in un’ottica di promozione della Diversity & Inclusion e della riduzione del gender gap.

Segue il programma completo della giornata:

10:00 Introduzione su ABB Robotica

10:10 Introduzione Gruppo D&I ed evento

10:30 LETTURA di un brano- Donne in STEM

10:35 Visita Showroom Robotica

12:00 Mini training Robotica e Test

13.00 Pranzo

13.45 Intervento di Giulia De Martini di TheFabLab

Ore 14:00 – Le donne di ABB Robotica si presentano

Ore 14:55 – Forum al femminile

Ore 15:25 – LETTURA di un brano – Donne in STEM

Ore 15:30 -Premiazione

Ore 16:00 – Chiusura evento