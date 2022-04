Presentata la lista: “Uniti per Magenta Enzo Salvaggio Sindaco”. Il voto si avvicina!

Nasce oggi la lista “Uniti per Magenta Enzo Salvaggio Sindaco”, composta da donne e uomini che amano il nostro territorio, nel quale credono e si riconoscono in comuni valori, che si esprimono nel candidato Sindaco Enzo Salvaggio.

Crediamo ancora oggi importante, manifestare ed esprimere il ruolo di una politica fattiva, che ci vede insieme impegnati in questa tornata elettorale, nell’intento di rinnovare una buona politica a sostegno dei cittadini di Magenta e del magentino.

La nostra lista si compone di persone impegnate a vario titolo sul territorio, sia a livello professionale che di volontariato e da esponenti provenienti dal Partito Socialista Italiano e da Italia Viva, che metteranno la loro esperienza al servizio della comunità.

COMITATO PROMOTORE DELLA LISTA CIVICA UNITI PER MAGENTA ENZO SALVAGGIO SINDACO