CerbaHealthCare Milano: nuovo centro per la diagnosi e la prevenzione

Da oggi i milanesi hanno a disposizione un nuovo punto di riferimento per la loro salute: Cerba HealthCare Italia, il primo gruppo in Italia per la diagnostica ambulatoriale e le analisi di laboratorio, ha aperto un nuovo centro in Piazza 6 Febbraio. Il quartiere CityLife si arricchisce così con un nuovo servizio che tutela il bene più importante, la salute delle persone. «Questa apertura – commenta il CEO di Cerba HealthCare Italia Stefano Massaro– conferma l’impegno di Cerba HealthCare Italia per una medicina territoriale, di prossimità, che arriva vicino ai cittadini anche fisicamente, con servizi di alto livello e attenzione anche al comfort, all’accessibilità e alla rapidità nella risposta». Quest’ultima apertura è un ulteriore passo della strategia di sviluppo di Cerba HealthCare, spiega Laura Daturi, AD di Cerba HealthCare Italia per la Lombardia:«Il nostro network arriva così a contare 12 centri a Milano, 65 in Lombardia e oltre 440 in tutta Italia, con i quali Cerba HealthCare Italia offre una gamma completa di analisi di laboratorio, diagnostica per immagini e visite specialistiche condotte da 1.850 specialisti su tutto il territorio nazionale, che operano con le tecnologie più efficaci e innovative oggi a disposizione».

Il nuovo centro di Piazza 6 Febbraio offre servizi di diagnostica e prevenzione, i due punti cardine dell’approccio di Cerba HealthCare, perché far progredire la diagnosi significa far progredire la salute. È aperto dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 12.00. Offre analisi di laboratorio (con accesso diretto senza prenotazione fino alle 9.30) e, su appuntamento, prestazioni ostetrico-ginecologiche (PAP test e tamponi). Tutto è progettato per mettere al centro il paziente: l’ambiente è piacevole e confortevole e i tempi di attesa sono minimi, sia per i prelievi sia per l’invio dei risultati, anche online. Sarà inoltre possibile conoscere tutti i servizi erogati da Cerba HealthCare negli altri centri milanesi del gruppo (il più recente dei quali ha aperto in zona Moscova): visite ambulatoriali di ogni tipo, radiologia, medicina dello sport e servizi innovativi come test genetici, digital life coaching e checkup completi per tutte le età.

All’inaugurazione della struttura è intervenuto anche un ospite d’eccezione: l’ex difensore nerazzurro Fabio Galante, Ambassador e Legend dell’Inter, che con Cerba HealthCare Italia ha una partnership per quanto riguarda la medicina sportiva e la preparazione atletica, con test di ultima generazione finalizzati al monitoraggio della condizione fisica dei giocatori.

La combinazione di medicina, sport e tecnologia è infatti centrale nelle attività di Cerba Healthcare, che con i suoi centri di medicina dello sport segue ogni anno più di 100 mila atleti nel mondo in ambiti come scienza dell’alimentazione, integrazione alimentare, certificati di idoneità sportiva agonistica e non agonistica, fisiologia dell’esercizio, cardiologia, studio dei fattori di rischio sulla base dei fattori ematici e tanti altri.

Cerba HealthCare Italia – Parte di un gruppo internazionale dedicato alla diagnostica ambulatoriale e alle analisi cliniche presente in 16 nazioni, Cerba HealthCare Italia è specializzata nei settori dei laboratori analisi, medicina dello sport, medicina del lavoro, radiologia, poliambulatori e service lab. Nel nostro Paese conta oltre 1.850 addetti, più di 440 tra centri medici e di prelievo, 23 laboratori. Ogni anno esegue più di 25 milioni di esami e offre i suoi servizi a oltre 6 milioni di pazienti. www.cerbahealthcare.it