LA MILANESIANA 2022 Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia Teatro Diritto Economia Sport Ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi

La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, domani, mercoledì 20 luglio, a Milano al Cinema Mexico (Via Savona, 57) con l’anteprima assoluta del film di FLAVIA MASTRELLA, “LA LEGGE. La Costituzione recitata dagli animali con la voce del padrone”. Interverranno la stessa FLAVIA MASTRELLA e il giornalista e critico cinematografico GIULIO SANGIORGIO.

Inizio ore 21.00. Ingresso gratuito su prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-legge-la-costituzione-recitata-dagli-animali-con-la-voce-del-padrone-371257861257

“LA LEGGE” è un film di Flavia Mastrella, con l’editing di Barbara Faonio e prodotto da REZZAMASTRELLA.

Video lettura a più voci della Costituzione Italiana, un’edizione per gli enti locali del 1972, da una pulsione di Flavia Mastrella che ha curato una regia sperimentale e con Barbara Faonio al montaggio acrobatico.

Centonovanta persone hanno realizzato e interpretato con il cellulare la lettura di un articolo. È così che il cellulare, arma di sterminio della tensione emotiva in presenza, si è trasformato in mezzo creativo a distanza.

Le disposizioni Transitorie e Finali raccontano lo stato d’animo degli umani durante il cambiamento epocale avvenuto dopo il 1945 che, strapazzati dal rovesciamento di potere, abbandonarono le parole e le usanze tradizionali per lasciarsi andare al sovvertimento.

FLAVIA MASTRELLA

Flavia Mastrella si occupa di comunicazione, considera ogni cosa materia. Nel 1991 propone al C.C. dell’immagine Il Fotogramma Implosioni. Con Antonio Rezza, dal 1987, realizza performances teatrali e cortometraggi, le interviste Troppolitani per Rai3 e vari film; con lui vince il Premio Francesca Alinovi, il Premio Napoli, l’attestato di Unicità nella Cultura, il Premio Ermete Novelli, il Premio Hystrio e il premio Ubu. Nel 2004, a Padula, nella Certosa di San Lorenzo Le opere e i giorni curata da Achille Bonito Oliva espone la scultura Microcosmo, attualmente nella collezione di Arte Contemporanea, del CO.RE. Nel 2005 espone l’Habitat di L’emozione fatta suono a Polignano. Nel 2006 alla GAM di Bologna Gianfranco Maraniello commissiona un’antologica Rezza Mastrella Anamorfosi. Nel 2008 al PAN di Napoli, Boe alla deriva e a Roma nella galleria L’acquario, Autopaia. Nel 2009 Artissima (TO), dalle sculture in Tasca a Bahamuth e nel 2011 a San Vito di Leguzzano, a Fabriano Boe alla deriva ad AR(t)CEVIA e a S. Benedetto Disegni cuciti. Nel 2012 con Rossella Bonito Oliva La noia incarnita, il teatro involontario di Mastrella e Rezza edito da Barbès. Nel 2013 L’esaltazione dell’insignificante nel dipartimento scuola ed educazione del MAMbo, e a Cagli per Le Sacre: Riflessioni e Interpretazioni. Nel 2014 con Rezza Clamori al Vento, edito dal Saggiatore. Nel 2015, a Fonte Avellana Nel cuore del corpo, Il corpo sul filo – 800 metri di esistenza. Nel 2016 Pitecus debutta al Teatro La Mama di New York. Nel 2018 La tegola e il caso ideato con Antonio Rezza su Rai3 e sempre con Rezza, alla Biennale teatro di Venezia, ottengono il Leone d’oro alla carriera. Nel 2019 a Fonte Avellana Le voci di dentro e al palazzo comunale di Cagli, con Disegni di luce auto condizionamento estetico; lo stesso anno riceve sempre insieme a Rezza la Rosa D’Oro della Milanesiana. Nel 2022 cura insieme a Marco Tonelli l’allestimento della mostra Euforia Carogna, un’antologica sui 35 anni di collaborazione artistica con Antonio Rezza presso Palazzo Collicola di Spoleto e in contemporanea lo spettacolo Hybris realizzato con Antonio Rezza debutta al Festival dei Due Mondi.

GIULIO SANGIORGIO

Giornalista e critico cinematografico, vive e lavora a Milano. È direttore responsabile del settimanale di cinema, televisione, musica e spettacolo “Film Tv””. È membro del comitato di selezione del Torino Film Festival e dirige, con Olaf Moller, il festival I mille occhi di Trieste. Fa parte del consiglio direttivo del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani ed è membro della commissione Film della critica. È stato curatore delle monografie italiane su Lav Diaz e François Ozon.

La Milanesiana è il più grande festival itinerante che promuove il dialogo tra le arti e quest’anno torna con la sua 23esima edizione dedicata al tema OMISSIONI.

Un festival di respiro internazionale che tesse relazioni tra letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia e sport e che anno dopo anno diventa sempre più protagonista delle estati italiane.

Dal 4 giugno al 3 agosto, La Milanesiana infatti arriverà in 20 città diverse con oltre 60 incontri ed eventi, accogliendo più di 150 ospiti italiani e internazionali.

Come in tutte le edizioni, l’arte ricopre un ruolo importante all’interno del Festival che quest’anno ospiterà ben 9 mostre in tutta Italia, dal 4 giugno al 15 settembre. I cataloghi delle mostre ospitate quest’anno da La Milanesiana sono editi dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi.

La Rosa dipinta da Franco Battiato, che fin dalla prima edizione è il simbolo de La Milanesiana, è stata rielaborata anche quest’anno da Franco Achilli.

La Milanesiana è organizzata da Imarts International Music and Arts e Fondazione Elisabetta Sgarbi, con il Patrocinio del Comune di Milano e della Regione Lombardia.

Main Sponsor de La Milanesiana: Ealixir, Fondazione Cariplo, Comune di Bormio, Rotary Club Bormio Contea, Intesa Sanpaolo, Volvo, Milano Serravalle – Milano Tangenziali, ENEL, Conad, Grafica Veneta.

Partner de La Milanesiana: Regione Emilia-Romagna, APT Regione Emilia-Romagna, Comune di Ascoli Piceno, Regione Marche, Almo Collegio Borromeo Pavia, Istituto di Alti Studi SSML Carlo Bo, Fondazione Banca Popolare di Milano, Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Anne Meyer, La Venaria Reale, Fondazione AEM, MM Spa, GfK, Corriere della Sera, Damman Frères, Gerardo Sacco, pba, Galleria Vik Milano.

La Milanesiana ringrazia: Comune

di Seregno, Comune di Alessandria, Comune di Sondrio, Comune di Bassano del Grappa, Comune di Faenza, Comune di Imola, Comune di Bagno di Romagna, Comune di Dozza, Comune di Gatteo A Mare, Comune di Cervia, Comune di Livigno, Comune di Firenze, Palazzo Reale, Fondazione Corriere della Sera, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Teatro Franco Parenti, Spazio Teatro No’hma, Teatro Carcano di Milano, Teatro Gerolamo, Anteo, Cinema Mexico, Conservatorio di Milano, Ca’ Sagredo Hotel – Venezia, Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Camera di Commercio delle Marche, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Musei Civici di Ascoli Piceno, Fondazione Elisabetta Sgarbi, Fondazione Cavallini Sgarbi, Betty Wrong, Libreria di Quartiere, Giacomo Milano, Studio Volpatti, Francesca Filauri – Circolo Cultural-mente Insieme, Studio Toffeletto De Luca Tamajo, Ciaccio Arte, @Video S.r.l., Piergaetano Marchetti, Netphilo Publishing S.r.l., Raptus&Rose, Galleria Ceribelli, Cenacolo Artom, Salone Internazionale del Libro di Torino, Bookcity Milano, lafeltrinelli.it e IBS.it, Attilio Ventura, A+G Design, Kinéo, Ornella Bramani, Fondazione Fabrizio De André Onlus, Errestampa, Sergio Antolini, Banca Popolare di Sondrio, Fondazione Credito Valtellinese, SEV Sondrio Società Economica Valtellinese, Lions Clubs International, Assicurazioni Schena – Banca Generali Private, Fondazione Pro Valtellina Onlus, BIM, Rotary Club Milano Precotto San Michele.