Ci ha lasciati il ragionier Ambrogio Ferrario

TURBIGO – Ambrogio Ferrario, 83 anni, molto conosciuto in paese fin dal tempo in cui aveva il garage Peugeot in Via XXV aprile a Turbigo (attualmente è in territorio di Castano Primo) aveva partecipato attivamente alla vita politica turbighese al tempo dell’Amministrazione Paratico (1960-1975). Eletto Consigliere comunale nel 1960 fu riconfermato anche nelle successive legislature (1964-1970) assumendo la carica di assessore allo Sport. Condoglianze alla famiglia

Nella foto del 1966 dell’Amministrazione Paratico, Ambrogio Ferrario è il primo a sinistra