Precisazioni sulla figura e l’opera del dottor Luigi Ajmone

TURBIGO – RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO. In relazione all’articolo pubblicato “Un’opera di Carlo Bonomi sulla tomba del dottor Luigi Ajmone” riguardante la sepoltura del medico turbighese nel cimitero di Lozzolo (Biella) riceviamo questa precisazione del figlio Giacomo che prontamente pubblichiamo:

Sono Giacomo Ajmone figlio del Dr.Luigi Ajmone,di cui l’articolo comparso sulla vostra rivista il 15/08/2022 a firma di Giuseppe Leoni.

Sono rimasto sorpreso non solo dalle imprecisioni riportate nello scritto, ma quello che è piu’ grave è,che la notizia riferita riguardo al provvedimento di estromissione dalla mansione di medico condotto nel gennaio del 1943 in piena seconda guerra mondiale non è stata doverosamente documentata.Nell’articolo v’è solo” fu estromesso dalla condotta dal prefetto nel 1943 in seguito a un esposto di un turbighese” Ciò lascia adito a supposizioni di chissà quali misfatti lesive per la sua memoria.,

In realta’ il dr.Luigi Ajmone dovette difendersi da un rapoorto fatto dal segretario politico del Fascio di Turbigo signor Baga Santino circa la protesta di un cittadino turbighese probabilmente relativo al rilascio di” un certificato di supplemento viveri.”.Tale provvedimento venne recepito dal dr.Ajmone con costernazione e dolore in quanto lo ritenne una grave calunnia per la quale non venne neppure ascoltato per chiarire i fatti.

Di questa vicenda sono in possesso dei documenti originali relativi al contro rapporto particolareggiato che il dr:Ajmone invio’ al Sindacato fascista dei medici della Provincia di Milano il 28/01/1943 e al Podesta’ fascista del Comune di Turbigo il 4/03/1943..Tengo a precisare che il Dr, Ajmone prestò la sua attività di medico per piu’ d’un trentennio a favore della popolazione di Turbigo.Mori’ il 25/04/1972 dopo una brevissima malattia e dopo aver prestato la sua missione sino a pochi giorni prima della morte.. Ricordo che negli anni 80 durante una cerimonia nel Comune di Turbigo venni invitato a ritirare una targa commemorativa .circa il suo impegno anche come consigliere negli anni 50 unitamente all’artista Carlo Bonomi cui l’univa una grande vicinanza spirituale e artistica,come anche come riportato nell’articolo. Inoltre preciso che il dr.Ajmone non “ha mai svolto la parte ultima della sua professione a Lozzolo in questo paesino del biellese”,ma sino all’ultimo l’ha svolta a Turbigo .I motivi della sepoltura a Lozzolo prov. di Vercelli e’ perche’ qui esiste la tomba di famiglia,sovrastata dalla bella statua del Bonomi e dove sono sepolti i nostri antenati.

Per qualunque chiarimento,nel caso,io e mia sorella Clara Ajmone siamo ben disponibili a essere contattati.

In attesa di un gentile riscontro. Con ossequi

Giacomo Ajmone