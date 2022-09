Arriva la Cardacrucca: gara podistica tra sport, storia e natura

TORNAVENTO di Lonate Pozzolo. Una gara podistica dal grande valore sportivo, storico e naturalistico. Torna domenica 2 ottobre a Tornavento di Lonate Pozzolo (VA) la Cardacrucca. Organizzata dalla ASD Cardatletica di Cardano al Campo e promossa, tra gli altri, dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, è una prova sportiva adatta a tutti che fin dal suo esordio vuole valorizzare un territorio: quello racchiuso tra la brughiera di Malpensa e il Ticino, custode di tante testimoniane storiche e protetto dal parco regionale della Valle del Ticino. Sotto il profilo meramente sportivo, la Cardacrucca propone due tracciati: da 15,5 km (competitivo e non competitivo) e 7,4 km (non competitivo), ai quali si aggiungono i due mini percorsi (200 e 1.980 metri) dedicati ai bambini.

«Dopo l’edizione dell’anno scorso, per la quale abbiamo dovuto limitare le iscrizioni nel rispetto dell’emergenza sanitaria, con questa nona Cardacrucca torniamo ad aprire a tutti», spiega il presidente della ASD Cardatletica, Alessandro Mastri. «I tracciati sono stati verificati e studiati per esaltare non solamente il profilo tecnico-sportivo, ma far conoscere questa fetta di territorio che, stretta tra l’aeroporto Malpensa e il fiume Ticino, conserva delle importanti testimonianze storiche. Si passa infatti lungo via Gaggio, che è diventata un museo a cielo aperto e presenta numerosi reperti bellici risalenti alla seconda guerra mondiale, per arrivare a intersecare le piste di decollo e atterraggio aerei costruite dalle truppe tedesche negli anni ’40; da qui il nome della nostra corsa. Si corre lungo l’ipposidra, ovvero quella ferrovia a trazione animale realizzata a metà Ottocento per il trasporto via terra delle barche impiegate sul Naviglio Grande tra Tornavento e Sesto Calende». Non ultimi, gli aspetti naturalistici. «È previsto anche quest’anno il passaggio nella cosiddetta via dei Profumi all’interno del Parco. E l’arrivo, per la prova più lunga, è su uno dei balconi più belli che si affacciano sulla valle del Ticino». Prosegue Mastri: «Grazie alla collaborazione con il Parco, l’intero tracciato è stato controllato e sistemato per il passaggio dei corridori».

La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate è nuovamente al fianco della Cardatletica in una manifestazione unica nel panorama sportivo. «Lo sport diventa con la Cardacrucca occasione di valorizzazione del territorio», osserva il presidente della Bcc Roberto Scazzosi. «Un motivo in più per una banca locale che a questo territorio è vicina, per sostenere un evento che coniuga sport, storia e natura».

I percorsi. La Cardacrucca dedica ai bambini due tracciati: uno da 200 metri per nati tra il 2013 e il 2017 e uno da 1.980 metri per i nati tra il 2007 e il 2012. I più grandi possono misurarsi sul percorso “breve” da 7,4 km (non competitivo) e su quello classico da 15,5 km (competitivo e non competitivo).

Il programma prevede alle 9 la partenza dei bambini nati tra il 2013 e il 2017 per il tracciato da 200 metri; cinque minuti più tardi, saranno i ragazzi nati tra il 2007 e il 2012 a misurarsi sulla lunghezza di 1.980 metri. Alle 9.45 sarà la volta delle gare competitive, delle prove di Nordic Walking e delle camminate ludico motorie libere aperte a tutti lungo i due percorsi più lunghi: 7,4 km (non competitivo) e su quello classico da 15,5 km (competitivo e non competitivo). Sono previsti premi per i primi tre classificati delle due gare riservate ai più piccoli; per i primi dieci uomini e le prime cinque donne della corsa competitiva lungo; al primo uomo e alla prima donna capaci di aggiudicarsi il trofeo volante “memorial Patrizio Bogni” posto dopo il primo miglio e per le otto società con il maggior numero di preiscritti.

Il ritrovo è previsto in via Verga 1 a Tornavento di Lonate Pozzolo (VA) con possibilità di iscriversi fino a 20 minuti prima delle partenze.

Ulteriori informazioni: https://cardacrucca.blogspot.com/