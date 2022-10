IL LICEO DI ARCONATE RADDOPPIA: NASCE L’INDIRIZZO DI STUDI DELLE SCIENZE UMANE

Arconate (MI), 25 ottobre 2022 – Città Metropolitana di Milano ha accolto la proposta dell’Istituto Omnicomprensivo Europeo di Arconate di affiancare al Liceo Linguistico anche il Liceo delle Scienze Umane. Il piano verrà approvato da Regione Lombardia nelle prossime settimane e il nuovo indirizzo di studi partirà con l’inizio dell’anno scolastico 2023/2024. Le iscrizioni saranno aperte già alla fine di quest’anno.

“Il decreto di Città metropolitana, che precede l’autorizzazione di Regione Lombardia, è un passo importante nella costruzione del nuovo indirizzo di Scienze Umane, la cui prima sezione vedrà la luce già nel settembre 2023 – spiega il Dirigente scolastico, Emanuele Marcora – La Comunità educante del nostro Liceo è all’opera per costruire un curriculum di studi che metta al centro la persona umana, nel solco della tradizione del nostro Istituto, anche attraverso le innovazioni didattiche introdotte in questi ultimi anni. Laboratori di autobiografia, tirocinio presso le nostre scuole di primo ciclo già dal primo anno, stage pensati ad hoc e Pcto in ambito formativo sono solo alcune delle novità che verranno presentate nei prossimi incontri di orientamento. Il Liceo – prosegue Marcora – vuole continuare ad essere un punto di riferimento per una comunità radicata nel territorio e proiettata verso l’Europa. Personalizzazione dei percorsi e internazionalizzazione vogliono essere dunque il comune denominatore di un’avventura educativa che risponda alle sfide del presente. Un ringraziamento va all’Amministrazione comunale per l’attenzione sempre costante al nostro istituto e per il sostegno alla nuova offerta formativa”.

Soddisfatto anche l’assessore all’Istruzione, Francesco Colombo: “E’ una grande emozione poter annunciare che Città Metropolitana ha approvato il nuovo indirizzo di Scienze umane al Liceo d’Arconate e d’Europa. Si tratta di un traguardo incredibilmente importante non solo per l’istituto – che in questo modo amplia la sua offerta formativa – ma anche e soprattutto per la comunità, che vanta la presenza di un istituto ormai centrale nel panorama territoriale dell’istruzione superiore. Il liceo è il fiore all’occhiello della nostra comunità e lo testimoniano gli innumerevoli interventi che questa Amministrazione ha messo in campo nel corso degli anni: la realizzazione della nuova sede nel 2019, del valore di oltre 450.000 euro, le risorse messe in campo ogni anno per progetti innovativi a favore degli studenti e quelle stanziate per la manutenzione, a garanzia del corretto funzionamento della struttura. Il Comune, in altre parole, ha sempre fornito adeguato sostegno – economico e logistico – al Liceo e non mancherà mai di fare la propria parte per sostenere l’istituto, realtà ormai ben consolidata dell’Altomilanese. Congratulazioni al dirigente scolastico, prof. Emanuele Marcora, a tutto lo staff di presidenza, al personale di segreteria e al corpo docente per questo risultato così significativo, che è la testimonianza della passione e dell’impegno con cui la comunità scolastica svolge il proprio lavoro e interpreta il proprio ruolo”. In allegato si anticipa il quadro orario del nuovo indirizzo che verrà proposto a partire da settembre 2023.

L’Amministrazione Comunale