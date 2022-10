La luce di Icone illumina lo spazio Horm Hub Milano: una nuova prospettiva per l’interior design

MILANO – LISSONE.Le nuove collezioni del brand italiano dell’illuminazione protagoniste dell’evento “È tempo di nuova luce”. Alle 17.30 tavola rotonda sul futuro dell’interior design con il Compasso d’Oro alla carriera 2022 Giulio Cappellini, l’Area Manager di Horm Luigino Meroni e il CEO di Horm Fabio Melcarne

La luce di Icone si racconta in Horm Hub Milano per dare una nuova dimensione al design di interni. Con l’evento “È tempo di nuova luce”, in programma giovedì 27 ottobre, l’innovativa azienda di illuminazione, con sede a Brembate (BG), rivela ufficialmente gli spazi di Lissone (MB). Nei suoi 400 metri quadrati di superficie, Horm Hub Milano propone infatti nella città del mobile un nuovo modo di pensare l’arredamento di interni: non mera esposizione, ma esperienza che diventa emozione. “È tempo di nuova luce” apre le porte alle 16.30 e propone alle 17.30 una tavola rotonda con alcuni degli attori principali del panorama nazionale dell’interior design: Giulio Cappellini, Art Director di Icone e Compasso d’Oro alla carriera 2022, il CEO di Horm Fabio Melcarne e Luigino Meroni, Area Manager Horm.

«Un oggetto d’interior design non vive da solo, poiché entra in sintonia con l’ambiente; deve dialogare con tutto quanto c’è attorno e, soprattutto, deve interagire con le persone che andranno ad abitare un determinato spazio», spiega Cristiano Pagnoncelli, amministratore delegato di Icone. «Sono questi gli elementi che caratterizzano Horm Hub Milano: non uno spazio espositivo, ma un insieme di soluzioni creative dove l’interazione è al centro di tutto. Gli oggetti presentati dialogano tra loro e con lo spazio in cui sono inseriti, grazie anche alle soluzioni tecnologiche innovative proposte da Neven e agli ambienti creati da Novacolor, leader nelle decorazioni a parete e a pavimento. Il dialogo è anche il cuore della strategia di Icone: puntiamo al dialogo coi professionisti e alla possibilità di mostrare le nostre lampade in contesti affini al loro stile».

Icone mostra nell’Horm Hub Milano collezioni affermate che nell’allestimento di Lissone trovano nuova anima e nuova dinamicità con gli effetti decorativi per personalizzare di Novacolor. Sarà infatti il grassello di calce Marmorino Ks Novacolor, nella tonalità di colore scelta dall’architetto Barbara Sansonetti, a esaltare sia una nuova parete dello spazio dell’Hub sia la lampada a filo Caveau, ideata dal Designer Marco Pagnoncelli.

Icone presenta poi le novità 2022 come Masai ed Essenza, fino all’ultima nata in casa Icone: la collezione Lama disegnata da Giulio Cappellini e Leonardo Talarico.

L’essenzialità delle forme proposto dal design Icone diventa lo spunto per far vivere Horm Hub Milano. «Con questo evento apriamo ufficialmente uno spazio che rivoluziona il concetto di esposizione», precisa Luigino Meroni, Area Manager Horm. «L’obiettivo non è mostrare, ma far vivere un ambiente, trasformandolo in un luogo di confronto e di ispirazione. E’ andare oltre il singolo oggetto per creare un nuovo abitare che sia ricco di emozioni. Le collezioni Icone, gli arredi Horm, le proposte Neven e Novacolor, aprono di fatto a un nuovo modo di pensare al design. Tema che verrà ampiamente discusso nel talk di confronto, quale focus nell’evento stesso».

“È tempo di nuova luce”

Giovedì 27 ottobre, dalle 16.30

Horm Hub Milano

Via Armando Diaz 12 – Lissone (MB)