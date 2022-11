“Non lasciamole sole”: questo il senso della manifestazione per denunciare la violenza sulle donne e sull’intera popolazione in Iran da parte del regime teocratico, per rivendicare il ripristino della democrazia e il rispetto dei diritti civili fondamentali in quel Paese e per affermare i diritti delle donne nel mondo.

All’iniziativa parteciperà un gruppo di donne iraniane.

La fiaccolata – con soste per letture davanti alle librerie della Città – partirà da piazza Santa Maria sabato 19 novembre alle ore 18.

La Sezione ANPI ha collaborato all’organizzazione dell’iniziativa con AUSER e tante altre Associazioni e invita alla più ampia partecipazione.

