Le scuole Paganini portano la musica di Natale nell’Altomilanese

ALTOMILANESE – Le scuole di musica Niccolò Paganini animano il Natale dell’Altomilanese. Da Legnano a Canegrate, passando per San Giorgio su Legnano, sono otto gli appuntamenti che l’istituto musicale propone attraverso i suoi allievi e i suoi maestri, dove i grandi protagonisti saranno i gruppi della scuola: gli oltre 50 bambini del Piccolo coro Niccolò Paganini, l’Orchestra di Chitarre, l’ensemble di violoncelli “Cello Fascination”, il coro “Giovani Zanzare” e la Paganini Masters Band la band dei docenti della scuola.

«Confermiamo anche quest’anno la collaborazione con le amministrazioni comunali di Legnano, Canegrate e San Giorgio su Legnano, con il Distretto Unico del Commercio e con la Confcommercio di Legnano, l’AssoComm di Canegrate, la Pro Loco di San Giorgio su Legnano e gli istituti scolastici Barbara Melzi e il liceo Galilei di Legnano nel dare vita a un importante calendario natalizio», dice il direttore delle scuole Paganini, Fabio Poretti. «Grazie anche al supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, nostro partner, vogliamo portare l’atmosfera del Natale nelle piazze dell’Altomilanese. Attraverso le melodie più conosciute, con arie classiche e moderne, l’intento è quello di alleviare questo complesso periodo storico per farci vivere un Natale più sereno». Aggiunge il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi: «Crediamo nella musica come elemento di unione capace di trasmettere grandi emozioni. E in questo periodo c’è l’esigenza di stare insieme dalla parte del territorio. Inoltre le scuole Paganini ci accompagneranno in alcuni eventi della nostra Bcc».

Il programma si apre nel pomeriggio di sabato 3 dicembre a Legnano. In piazza San Magno dalle ore 17.00, i bambini del Piccolo coro Niccolò Paganini parteciperanno insieme agli allievi della scuola primaria dell’istituto “Barbara Melzi” all’evento dedicato all’accensione dell’albero di Natale.

Sempre sabato 3 dicembre, ma alle ore 21, la scena si sposta a Canegrate. Nella chiesa antica di piazza Matteotti, è in programma il concerto “Note di Natale” promosso da Assocomm in collaborazione con la scuola Paganini, con il patrocinio del Comune di Canegrate e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. In un’iniziativa dalle finalità benefiche, il ricavato sarà infatti devoluto alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), i docenti della Paganini proporranno brani del repertorio classico, con la violinista australiana Linda Priebbenow, l’organista Barbara Berlusconi, il duo pianistico composto da Gabriele Salemi e Silvia Gatti e infine l’ensemble di violoncelli “Cello Fascination” diretto dal maestro Christine Cullen.

Domenica 4 dicembre, alle ore 17.00, in occasione dell’inaugurazione del Natale canegratese il Piccolo coro si esibirà in piazza Matteotti, proponendo sempre brani natalizi insieme a un’altra nostra formazione corale, il coro delle Giovani Zanzare realizzato in collaborazione con la Cooperativa La Ruota Onlus.

Venerdì 16 dicembre alle ore 18.00 presso la Basilica di San Magno il maestro Marco Vismara accompagnerà all’organo gli allievi della scuola dell’infanzia Monti Roveda di Legnano in occasione del saggio di Natale.

Sabato 17 dicembre alle ore 21 al teatro “Talisio Tirinnanzi” di Legnano è in programma un importante evento: il Concerto di Natale realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’ufficio Eventi e la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Durante la serata si esibiranno l’Orchestra di chitarre e il Piccolo coro Niccolò Paganini, la Paganini Masters Band, band composta dai docenti della scuola, l’ensemble di violoncelli “Cello Fascination” e il coro delle Giovani Zanzare. Verranno proposti brani del repertorio tradizionale natalizio e non solo.

Domenica 18 nel pomeriggio dalle ore 15.00 in piazza Mazzini a San Giorgio su Legnano, il duo Awa’coustic, composto dai maestri Alex Mandelli e Marco Grisetti, e il Piccolo coro Niccolò Paganini animeranno il pomeriggio sangiorgese durante l’evento natalizio realizzato in collaborazione con la Pro Loco San Giorgio.

Martedì 20 dicembre alle ore 21, nella chiesa del SS. Redentore a Legnano si terrà il tradizionale concerto di Natale degli allievi dell’istituto “Barbara Melzi” e dei loro docenti e i maestri della scuola Paganini Paolo De Stefano e Marco Vismara.

A chiudere la rassegna musicale, mercoledì 21 dicembre alle ore 21, nell’aula magna del liceo “Galilei” di Legnano è in programma il tradizionale concerto di Natale degli allievi dell’Istituto. L’evento sarà animato dal duo Encanto, composto dai maestri Federico e Maria Cristina Riva.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.