‘Al Scurbat’: la storia di un nome

TURBIGO. ‘Al Scurbat’ è il nome di un locale caratteristico (pizzeria-ristorante) che si trova a Turbigo, adiacente all’ex S. S. 341 ‘Gallaratese’ che, proveniente dal Ponte sul Ticino, conduce verso la città di Castano Primo. E’ stato aperto il 1° dicembre 2022 nei locali di quello che fu lo ‘Spaccio Irge’ di Roberto Leoni (1951-2013). Sicuramente ‘indovinato’ come attività commerciale, pochi sanno l’origine del nome. Difficile, più difficile dell’inglese che sembra dominare il linguaggio odierno, tant’è che qualche consumatore preferisce passare sopra l’idioma e utilizzare il termine italiano di ‘Corvo’.

La storia dello ‘Scurbat’ è però curiosa e la vogliamo raccontare a futura memoria. Anni fa, chi scrive, caricava davanti sul motorino ‘Ciao’, il nipote G. e andavano a gironzolare nelle campagne del Ponte di Castano, nei dintorni della cascina del Mulino Vecchio, percorrendo gli antichi solchi lasciati dai carri. Capitava spesso che dai campi si innalzassero degli uccelli neri svolazzanti contro i raggi del sole e G. chiedeva:

– “Che uccelli sono nonno?”

– “ Sono gli scurbat”.

Il nome in dialetto lo intrigava e una volta memorizzato G. lo ripeteva spesso. Fu così che quando la mamma gli chiese aiuto per dare un nome all’esercizio commerciale che era intenta ad aprire, insieme ad altri soci, G. non ebbe dubbi: “Scurbat”. Il ‘battesimo’ avvenne accanto al caldo discreto di un camino acceso i cui guizzi ricordavano i neri uccelli in volo.

