La Camminata per la Vita della LILT per promuovere prevenzione e stili di vita sani

LEGNANO – La prevenzione inizia facendo quattro passi. Torna domenica 26 marzo a Legnano la Camminata per la Vita della LILT, manifestazione podistica non competitiva, che promuove l’adozione di stili di vita sani e sostiene le attività della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. La delegazione di Legnano della LILT, con la partecipazione della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, del Circolo Culturale e Ricreativo e di Bcc Insieme Mutua, di Orobie Nordic Walking, Famiglia Legnanese, Legnano Basket Knights e Calzette Rosa padel team, con il patrocinio del Comune di Legnano, organizza la quarta edizione dell’iniziativa che dal parco Castello di Legnano porterà fino a Villa Jucker (via Matteotti 3); cinque chilometri a piedi accessibili a tutti per testimoniare per le vie della città l’importanza della prevenzione.

«Il mese di marzo è storicamente dedicato alla Prevenzione Oncologica. All’interno delle molteplici iniziative organizzate a livello territoriale, abbiamo voluto riproporre la nostra Camminata per la Vita, un momento semplice ma fondamentale per ribadire con sempre maggiore forza l’importanza di adottare stili di vita sani quale azione di prevenzione», dice Anna Daverio, presidente della delegazione di Legnano della LILT. Nel corso del 2022 si è verificato un aumento importante dei casi di tumore. Un fenomeno preoccupante, conseguenza dell’interruzione degli screening oncologici e del rallentamento delle attività diagnostiche durante la pandemia del 2020. Aggiunge Silvana Cezza Gatti, responsabile del gruppo volontari della delegazione LILT di Legnano: «Fare prevenzione significa adottare uno stile di vita salutare: tante piccole azioni quotidiane possono fare la differenza e portare un miglioramento della nostra salute sotto tanti punti di vista. Sono messaggi semplici ma fondamentali che vogliamo diffondere con questa camminata. Un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno sostenuto nell’organizzazione di questo evento».

Per il quarto anno consecutivo, accanto alla LILT, c’è la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, insieme con il CCR e Bcc Insieme Mutua. «Confermando la storica collaborazione che ci vede con la LILT in prima linea nel promuovere la sensibilizzazione sui temi della prevenzione», osserva il presidente della Bcc, Roberto Scazzosi. «Nella sua semplicità, la Camminata per la Vita chiede a chi vi partecipa di essere testimone dell’importanza della prevenzione, adottando in prima persona gli stili di vita sani».

Il programma prevede alle 10 il ritrovo e l’apertura delle iscrizioni all’entrata del Parco Castello di Legnano. La camminata prenderà il via alle 10.30 per raggiungere Villa Jucker in via Mattotti 3 dove è previsto un aperitivo. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Silvana (389.2830038) oppure rivolersi alla segreteria LILT dalle 15 alle 17, chiamando il numero 0331.450080, mail legnano@legatumori.mi.it.

La quota di partecipazione è di 10 euro (gratis per i bambini). L’intero ricavato sarà devoluto alle attività di prevenzione della LILT – delegazione di Legnano.