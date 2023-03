«L’infertilità non è una colpa. Il nostro percorso per diventare genitori»

MILANO – «Affrontare il percorso con gioia e tranquillità. Non lesinare le domande: non bisogna avere vergogna di un problema di infertilità». Sono le parole di Nadia e Ferdinando, la coppia che porterà la propria testimonianza all’incontro dedicato alla procreazione medicalmente assistita organizzato da Next Fertility ProCrea a Milano sabato 25 marzo. Nadia e Ferdinando sono la mamma e il papà di tre splendidi bambini, avuti grazie all’equipe della clinica di medicina della riproduzione attraverso terapie sia omologhe sia eterologhe. Sono loro i genitori che non si sono mai arresi, «nemmeno dopo i primi esiti negativi», ricorda Nadia. «Ci siamo sempre detti: stiamo uniti e affrontiamo insieme quello che accade». E aggiunge Ferdinando: «Durante tutto il percorso e, soprattutto, dopo gli insuccessi, ci siamo parlati, ci siamo confrontati. Non abbiamo perso la fiducia in noi stessi e nel nostro essere coppia. Siamo andati avanti con perseveranza e facendo molta attenzione a non perdere tempo».

Le loro parole si uniranno a quelle dei medici per guidare le coppie in un percorso «dove non ci sono equazioni matematiche per arrivare a una gravidanza, ma occorre essere determinati, uniti, pronti ad affrontare problemi perché la gioia di un figlio non ha eguali», sottolineano. Del resto, il cammino verso la genitorialità non è solamente fatto di esami e terapie, ma anche di un approccio positivo dove la parte medica si unisce al vissuto privato e, insieme, vanno in un’unica direzione. Anche perché l’infertilità non è l’esito di una sola causa, ma dipende da una serie di fattori che, spesso combinati tra loro, danno esito a molte e diverse variabili, tutte da considerare. «Per dipanare quella che spesso è una matassa molto intricata servono conoscenza, esami mirati e screening approfonditi», afferma Cesare Taccani, specialista in Ginecologia, Medicina della riproduzione ed Endocrinologia Ginecologica del centro Next Fertility ProCrea che ha anche seguito Nadia e Ferdinando e che interverrà all’incontro insieme con Serena Bellaminutti, ginecologa e specialista in Medicina della riproduzione. «Un approccio multidisciplinare permette di guardare all’infertilità da più angoli di osservazione, riuscendo così a comprendere dove si nasconde il vero problema e quale la strada migliore per poterlo superare».

L’appuntamento per le coppie che sono alla ricerca di un figlio è per sabato 25 marzo a Milano, dalle 14 alle 19 presso il NH Collection Milano City Life di via Bartolomeo Colleoni 14. L’incontro è completamente gratuito. Il programma prevede alle 14.30 l’incontro con Cesare Taccani, specialista FMH in Ginecologia e Ostetricia, in Medicina della Riproduzione ed Endocrinologia Ginecologica, e Serena Bellaminutti, Ginecologa Specialista in Medicina della Riproduzione sul tema “Come riconoscere l’infertilità e come viene trattata in Next Fertility Procrea”. A rendere ancora più speciale l’appuntamento, sarà la presenza di alcune coppie di ex pazienti, come Nadia e Ferdinando, che condivideranno la propria esperienza in Next Fertility ProCrea così da poter rispondere a tutti i dubbi di chi desidera intraprendere un percorso di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Dopo un coffee-break, dalle 17 gli specialisti saranno a disposizione delle coppie per rispondere, in aree riservate, a qualsiasi domanda.

Info e prenotazioni: la partecipazione agli incontri #ProCreainTour è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione presso la segreteria della clinica: tel +41.91.924.55.55 dalla Svizzera oppure dall’Italia +39.02.600.63.041 – mail: info@procrea.ch – www.nextfertilityprocrea.ch

Next Fertility ProCrea – Con una lunga esperienza nel campo della medicina della riproduzione, Next Fertility ProCrea è il maggiore centro di fertilità della Svizzera ed è un polo di riferimento internazionale dove opera un’équipe professionale di medici, biologi e genetisti specialisti in fisiopatologia della riproduzione. Tra i primi centri svizzeri ad avere al suo interno un laboratorio di Embriologia (IVF) certificato ISO15189, offre analisi genetiche per lo studio dell’infertilità con tecniche d’avanguardia e percorsi per ottenere una gravidanza. La sede principale è a Lugano in via Clemente Maraini, 8. www.nextfertilityprocrea.ch