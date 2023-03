MILANO – I cambiamenti climatici in atto nel nostro Paese stanno producendo situazioni di grave sofferenza: da una parte gli eventi piovosi estremi, unitamente all’aumento delle temperature, provocano ingenti danni in molte zone, dall’altra la siccità, che lo scorso anno ha colpito duramente nord Italia, e che perdura anche in questo momento, preannunciando un’estate drammatica.

Sulla “CRISI DELL’ACQUA E DEL CLIMA – GESTIONE E SOLUZIONI INNOVATIVE” è in programma il 31 marzo, ore 15, Via della Signora 3 un convegno che approfondirà le questioni relative alla gestione di questo bene essenziale alla vita.

Il sistema agricolo è fortemente impattato dalla situazione climatica, comportando notevoli problemi alla produzione, anche con perdite di raccolti, e alla gestione delle aziende.

E’ possibile contrastare la crisi climatica, mettere in atto soluzioni efficaci? Cosa possono fare gli agricoltori, le associazioni, gli enti di gestione della rete idrica, le istituzioni regionali e nazionali per affrontare con maggiore fiducia e speranza la prossima stagione? A queste e altre domande cercheranno di rispondere i relatori del convegno “CRISI DELL’ACQUA E DEL CLIMA – GESTIONE E SOLUZIONI INNOVATIVE”, promosso da Acli Terra Milano-MB, Acli Terra Lombardia, Acli Terra nazionale e Acli Milanesi, che si terrà domani, venerdì 31 marzo dalle ore 15 nella sede delle Acli Milanesi in via della Signora 3, Milano.

Interverranno fra gli altri: GIULIANA BARBATO (Ricercatrice del CMCC), MICHELE BOVE, PIERLUIGI CASTIGLIONI (Est Ticino Villoresi), CARLA PAGLIARI (Consorzio di Bonifica Tevere-Nera), NICOLA TAVOLETTA (Presidente Nazionale Acli Terra), ANDREA VILLA (Presidente Acli Milanesi) e MASSIMO MANNI (Consorzio di Bonifica Tevere-Nera).

