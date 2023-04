Il 25 aprile di ‘Massiccio’, uno degli ultimi partigiani (classe 1928)

Il 25 aprile per il partigiano Cav. Alessandro Maiocchi (‘Massiccio’), classe 1928, è sempre un’occasione per ricordare chi come lui ha lottato per la pace, ed anche questo 25 aprile il nostro ‘Massiccio’ malgrado gli acciacchi dei suoi 94 anni, non ha perso l’occasione per commemorare presso la chiesetta di S. Alessandro in Cascina Fontana di Borgomanero, i suoi compagni/amici morti per difendere il popolo Italiano dagli oppressori nazifascisti.

Inoltre, ringrazia tutti i Sindaci, le Autorità, le Associazioni e le persone comuni che hanno voluto testimoniargli la loro vicinanza, rammaricato invece per l’assenza – anche di una sola telefonata – da parte dei rappresentanti del suo Comune nativo, Fontaneto d’Agogna.

