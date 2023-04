Gaudenzio Fantoli nacque a Milano il 4 luglio 1867 da Angelo, ingegnere, e Virginia Belloni, originari del Novarese. Nel 1890 si laureò e nello stesso anno divenne assistente universitario.

Il 31 agosto 1891 abbandonò gli incarichi universitari per divenire Ingegnere Regolatore del Consorzio Irriguo del Naviglio Langosco, carica che pur fra gli altri notevolissimi impegni (più tardi divenne senatore e rettore del Politecnico di Milano) mantenne fino alla sua morte avvenuta nel 1940.

L’impianto idroelettrico del Treccione, alla presa del Naviglio Langosco, venne progettato nel 1907 dall’ingegner Menotti Varzi di Galliate che pensò di utilizzare il salto disponibile di tre metri per produzione di forza motrice. Su questo l’impianto fece esperienza il giovane ingegnere novarese Gaudenzio Fantoli.

L’ingegner Gaudenzio Fantoli, regolatore del Naviglio Langosco was last modified: by