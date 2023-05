L’ANPI, insieme a Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago, Libera Varese, Comitato Soci Coop e Associazione On the road, hanno pensato di dedicare il tradizionale concerto per la Festa della Repubblica alle donne iraniane e all’intero popolo iraniano che si ribellano – a costo di gravi sacrifici e a rischio stesso della vita – ad un regime teocratico, tirannico e repressivo.

Protagonista della serata, insieme alla musica della Filarmonica Santa Cecilia, sarà la Dr.ssa Farian Sabahi, storica contemporanea, ricercatrice presso l’Università dell’Insubria e studiosa, attenta e preparata, della vicenda iraniana.

Il nostro vuole essere un piccolo contributo, di attenzione e di solidarietà, ad un movimento che si batte, al grido “Donna, Vita, Libertà”, per una causa fondamentale: la libertà e la democrazia.

L’ingresso è gratuito

