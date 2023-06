Quattro camminate tra Lago Maggiore e archeologia industriale

All’alba o al tramonto, per colazione o per l’aperitivo: Ispra si svela attraverso i suoi percorsi storico-naturalistici. All’interno del progetto Ispra Lake, iniziativa realizzata grazie al contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto, il comune di Ispra propone “Ispra alba & tramonto”, quattro occasioni per vivere in modo diverso la sponda lombarda del Lago Maggiore, secondo una formula già collaudata la scorsa estate: due passeggiate al mattino, al sorgere del sole, e due passeggiate la sera, al tramonto.

Accompagnati dalle guide di Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali cui è stata affidata anche la gestione dell’infopoint di Ispra, lunedì 19 e 26 giugno con l’alba (partenza alle 7.30) si andrà alla scoperta della Passeggiata dell’Amore e lungo l’anello delle fornaci che custodisce importanti testimonianze di archeologia industriale. Durante l’escursione ci sarà anche la colazione. Giovedì 13 e 20 luglio invece, sarà l’anello del Monte del Prete a offrire un suggestivo quanto unico panorama sul Lago proprio nel momento del tramonto (la partenza è infatti alle 19). Al termine ci sarà la possibilità di fare un aperitivo in riva al Lago.

Tutte le camminate sono semplici, hanno una durata di circa 2 ore e mezza e sono accessibili a tutti. Le passeggiate sono a prenotazione obbligatoria con visita gratuita. È richiesto un contributo ristoro: 5 euro per la colazione, 7 euro per l’aperitivo.

ISPRA ALBA & TRAMONTO – PROGRAMMA

Lunedì 19 e 26 giugno, partenza alle ore 7.30 con colazione alle 8.30 tra Lago e fornaci.

Giovedì 13 e 20 luglio, partenza alle ore 19 con drink al termine della passeggiata.

Percorso facile della durata complessiva 2 ore e mezza.

La partecipazione è gratuita e comprende l’accompagnamento da parte delle guide di Archeologistics. È richiesto ai partecipanti il solo contributo di 5 euro a persona per la colazione e 7 euro per l’aperitivo.

La prenotazione è obbligatoria all’Ufficio Turistico di Ispra.

INFO E PRENOTAZIONI

Ufficio Turistico di Ispra, via Verbano 208

Email: iat@comune.ispra.va.it – Tel: 328.8377206