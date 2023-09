Riqualificata la Via San Maurizio

ROBECCHETTO CON INDUNO – Ecologica Naviglio SpA, in collaborazione con le aziende tessili e conciarie socie, nonché Bonaudo SpA e Fenice Srl, ha completato i lavori di riqualificazione della via San Maurizio, un importante tratto stradale situato tra Malvaglio, Castano Primo e Buscate che negli anni è stato interessato da criticità quali buche, asfalto sconnesso e segnaletica orizzontale e verticale da migliorare.

Il progetto di riqualificazione è legato ai lavori di allaccio fognario di conceria Bonaudo, terminati lo scorso novembre. L’accordo originario con i Comuni prevedeva l’asfaltatura completa del tratto di competenza del Comune di Robecchetto e un’asfaltatura parziale dei tratti di competenza dei comuni di Buscate e Castano Primo. Tuttavia, per superare le problematiche e garantire una maggiore sicurezza e funzionalità alle persone e ai mezzi che transitano sulla via, Ecologica Naviglio ha unito le proprie forze con quelle degli industriali succitati, estendendo la riqualificazione a tutta la tratta. I lavori, che si sono conclusi con la posa della segnaletica verticale, hanno compreso la sostituzione integrale dell’asfalto, la sistemazione delle banchine e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

La riqualificazione della via San Maurizio rappresenta un importante passo avanti in termini di sicurezza e funzionalità di questa arteria stradale fondamentale per il territorio.

Ecologica Naviglio S.p.A. da quarant’anni gestisce un impianto di depurazione delle acque reflue e dei rifiuti industriali a Robecchetto con Induno, in frazione Malvaglio.

