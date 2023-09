Le borse di studio agli studenti meritevoli e i riconoscimenti civici

TURBIGO – La tradizionale serata della consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli si è svolta nella serata dell’8 settembre 2023 nel cortile d’onore del palazzo de Cristoforis. C’erano tutti, con amici e parenti, in una serata che ha visto anche la consegna di riconoscimenti civici ai pensionati (e non solo) ‘per i meriti acquisiti nello stato di servizio’. Il tutto arricchito da tanti abbracci, strette di mano e auguri.

Protagonisti – oltre ai ragazzi – gli amministratori comunali, la dirigente scolastica, tanti turbighesi. Ecco i nomi dei giovani (tra parentesi la valutazione):

LICENZIATI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

1 – Sara Cagelli (10/10 con lode);

2 – Letizia Cedrati (9/10);

3 – Alessandro Crivelli (9/10)

4 – Nicola Croci (9/10);

5 – Ismaele Fabris (9/10);

6 – Alice Guasco (9/10);

7 – Sofia Guasco (10/10 con lode);

8 – Maria Omnia Lazarat (10/10);

9 – Riccardo Nobili (10/10);

10 – Hajar Nouiyh (10/10);

11 – Giorgia Serra ((10/10 con lode);

FREQUENTANTI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO

1 – Gaia Langé (8,60);

2 – Usman Shahzad (8,82);

3 – Lucia Viani (8,69).

DIPLOMATI SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO

1 – Giulia Baga (98/100);

2 – Anna Cavaiani (96/100);

3 – Margherita Caccia (97/100);

4 – Chiara Galimberti (100/100);

5 – Davide Meazza (95/100);

6 – Alessandro Pagano (97/100);

7 – Francesca Roveda ((100/100 con lode);

8 – Marco Zoccola (97/100).

RICONOSCIMENTI CIVICI AI PENSIONATI 2022-2023

1 – Lorena Garavaglia per gli anni trascorsi nella Scuola Primaria;

2 – Elena Rita per gli anni trascorsi nella Scuola Primaria;

3 – Luisa Storni per gli anni trascorsi nella Scuola Secondaria;

4 – Anna Posillipo per gli anni vissuti nell’Asilo Infantile-Ente Morale;

5 – Elisabetta Braga dipendente comunale dal 1980.

Altri ringraziamenti sono stati rivolti alle bibliotecarie ‘in fieri’, ragazze e donne che si sono date da fare nella gestione della Biblioteca: 1 – Giulia Braga; 2 – Eleonora Dall’Oco; 3 – Vittoria Picci; 4 – G. Langé; 5 – Elisa Galimberti; 6 – Ivana Benutti; 7 – Carla Gorla.

Infine, l’Amministrazione Comunale ha ringraziato Lino Braga per l’impegno profuso in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica e don Andrea Cartabia che ha lasciato il paese in quanto nominato parroco di Ossona. Un ultimo pensiero è andato ai morti dell’11 settembre 2001, ricordati dai due cipressi accostati posti all’entrata della sede comunale.