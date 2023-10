COLOGNO MONZESE: ROMBO DI MOTORI IN CASA FAMIGLIA

COLOGNO MONZESE – Una mattinata davvero particolare quella vissuta sabato dalla Casa Famiglia di Fondazione Mantovani, con il Gruppo dei Biker del Gate 32 Milano Chapter, che hanno fatto visita ai Residenti in sella alle loro rombanti Harley – Davidson.

Un rombo di motori ha preceduto la sfilata di queste bellissime moto che hanno portato tanta allegria tra tutti i presenti.

Una autentica scarica di adrenalina – ha commentato il coordinatore Andrea Giordan entusiasta per la buona riuscita dell’iniziativa – i nostri anziani coi loro familiari hanno voluto provare il brivido di salire in sella”.

Tante risate, fotografie ricordo, e la promessa di rivederci presto perché questa iniezione di fiducia che hanno portato questi bolidi è stata davvero contagiosa” aggiunge Giordan.

“È stato bellissimo” dice Nunzia una delle bikers che con la sua disponibilità ha reso possibile questa giornata unica: “Un’esperienza da ripetere perché è stato davvero emozionante anche per noi”.

“La nostra volontà – conclude il Coordinatore della Casa Famiglia di Cologno Monzese – è quella di far sentire vivi in ogni modo i nostri Residenti. Momenti come questo non solo confermano l’apertura della nostra struttura al territorio, ma ancor di più dimostrano come non ci sia un limite imposto dalla carta d’identità per provare certe emozioni, specie se scaldano il cuore e fanno all’umore”.