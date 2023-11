CORMANO – Anche alla Casa Famiglia di Cormano di Fondazione Mantovani è stata celebrata la Giornata contro la violenza sulle donne in programma sabato 25 Novembre.

In questa occasione, i Residenti hanno colorato di rosso una panchina, luogo simbolico attorno al quale raccogliersi per riflettere.

“La panchina rossa è stata utilizzata per dire no alla violenza, e nello specifico alla violenza domestica, per evidenziare, inoltre, come la brutalità sulle donne avvenga anche in contesti comunitari e familiari” spiega la Coordinatrice Valeria Gambino.

“Abbiamo inoltre creato uno slogan che ha accompagnato questi giorni: ‘Usiamo le mani per dare carezze’” sottolinea la Coordinatrice della struttura socio sanitaria di Fondazione Mantovani.

“In questo modo le impronte delle mani dei nostri Residenti e dei familiari che hanno colorato di rosso i cartelli realizzati nella circostanza, accompagnate alla lettura di cinque specifiche poesie, hanno rappresentato il nostro grido di ribellione contro i fatti tragici accaduti in questi giorni” conclude Gambino.