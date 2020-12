Case in affitto a Milano, il bilocale è la formula più conveniente

Cercare un appartamento in affitto in una grande metropoli come Milano non è sempre facile né conveniente.

I costi spesso sono elevati e le soluzioni proposte dai proprietari degli immobili non rispondono sempre alle proprie esigenze.

Tante volte si cerca un compromesso optando per abitazioni più economiche ma dagli spazi ridotti, con ambienti angusti, poco illuminati e anche in condizioni fuori dalle proprie aspettative.

Viceversa, prendere in affitto una casa dalle metrature più ampie diventa troppo dispendioso e insostenibile, nel lungo periodo.

Molto dipende anche dal quartiere che si sceglie.

Il centro città è la zona certamente più ambita da studenti e lavoratori fuorisede, per via delle enormi opportunità di svago e dei servizi che offre. Proprio qui, però, i costi possono essere superiori rispetto alla media, a fronte di abitazioni non proprio consone con le proprie necessità.

La periferia offre senz’altro soluzioni più moderne e a prezzi minori, a discapito della vicinanza con i principali punti di interesse della città.

Che fare, dunque, se si vuole individuare un’abitazione comoda e allo stesso tempo conveniente?

La formula ideale, secondo la maggior parte dei fuorisede, è rappresentata dal bilocale.

Questa, infatti sposa perfettamente la maggiore ampiezza degli ambienti con canoni di locazione più contenuti e spese di gestione più sostenibili.

Anche la possibilità di dividere i locali con un coinquilino consente di ammortizzare i costi meglio di altre formule abitative.

Resta ferma, in ogni caso, la difficoltà di riuscire a individuare gli annunci più interessanti in un mercato così vasto come quello milanese.

La soluzione, però, esiste ed è anche a portata di mano.

Si tratta della piattaforma online ZappyRent, dove è possibile passare in rassegna le proposte relative ai bilocali in affitto a Milano da privati.

Consultarle è molto semplice. Basta seguire la pagina dedicata ai bilocali a Milano, presente nella homepage del sito e da lì settare tutti i parametri utili a circoscrivere la propria ricerca in base a zona, budget, formula abitativa, periodo di disponibilità.

Spulciando tra le diverse offerte, si riescono a individuare numerose soluzioni comode e allo stesso tempo a prezzi inferiori rispetto alla media cittadina.

Ad esempio, le proposte più convenienti si possono rilevare nei quartieri di Chinatown e Ghisolfa e Bicocca, dove i prezzi al metro quadro oscillano tra i 13 Euro e i 14 Euro al mq.

Seguono i quartieri di Barona, Morvivione e Sempione, dove i prezzi salgono a 16 Euro al mq.

Di poco superiore, invece, la zona di Calvariate, dove i canoni in media toccano i 20 Euro al mq.

Tra le aree più care della città si affermano, infine, Brera, Borgogna e Porta Ticinese, con prezzi che spaziano tra i 26 Euro e i 28 Euro al mq.

Prezzi che tarati sono in base alla zona non vogliono dir molto.

Ecco perché ZappyRent ha reso disponibile per ogni annuncio una descrizione molto dettagliata dell’immobile, corredata anche da una galleria immagini esplicativa delle condizioni dell’appartamento.

In questo modo, anche il fuorisede alle prime armi e senza alcuna conoscenza della città può facilmente individuare la sistemazione più in linea con le proprie aspettative e senza dilapidare i propri risparmi.