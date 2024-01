ANPI: presentazione del “Diario di prigionia di Renato Peruzzotti”

Busto Arsizio – Il 13 gennaio prossimo in villa Tovaglieri a Busto Arsizio, via Volta, 11 bis, l’ANPI locale presenterà il “Diario di prigionia di Renato Peruzzotti”, a cura di Claudio Mezzanzanica.

Renato Peruzzotti è stato uno degli IMI, gli internati italiani nei lager tedeschi; quei militari italiani che, dopo l’8 settembre 1943, rifiutarono di arruolarsi nella repubblica fascista di Salò, con la conseguenza di essere deportati in Germania e di essere sottoposti a un trattamento barbaro e a soprusi di ogni genere da parte dei nazisti.

Il “diario” di Peruzzotti è una testimonianza diretta di una di quelle drammatiche esperienze.

Sugli IMI di Busto Arsizio, Antonella Rabolini e Ernesto Speroni hanno scritto qualche anno fa un libro edito con il contributo anche della nostra Sezione.