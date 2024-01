ARTI MARZIALI MISTE al Centro Sportivo Giovanile di Busto Garolfo

È ormai un appuntamento consueto di fine anno l’allenamento MULTI-Discipline sullo storico tatami del C.S.G.

Iniziato qualche anno fa’ per ritrovarsi fra atleti di questa palestra con i compagni partiti per l’estero per proseguire a livello professionale la carriera sportiva, si è ormai tramutato in un evento di richiamo per tutti quanti gli atleti che con la sportiva C.S.G. hanno avuto trascorsi agonistici e non.

Quest’anno presenti le più svariate discipline di arti marziali: Judo, Nippon Kempo, Ju-Jitsu e MMA.

Non solo un confronto fisico ma un ritrovo fra vecchie e nuove glorie per tenere saldo il legame umano e trasmettere alle nuove generazioni le tecniche e i valori che accomunano gli atleti delle arti marziali in tutto il mondo e che, al C.S.G., sono considerati importantissimi.

Allenamento molto tecnico e poi confronto diretto fra gli atleti che hanno cosi potuto ingaggiare con compagni di altre discipline e da questi ricevere preziosi consigli per evolversi tecnicamente.

Gratitudine dai tanti atleti passati da questa palestra al M° Diego Borsani che ha condotto la serata.

Da segnalare la presenza di atleti di alto livello nazionale ed europeo ma anche dagli Usa e dalla vicina Svizzera.

I migliori auguri per un nuovo anno di successi sportivi a tutti gli atleti e un arrivederci al prossimo Dicembre 2024 con un invito a tutti quanti vorranno partecipare alla prossima edizione.

CSG Busto Garolfo