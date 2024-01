TERNA: AUTORIZZATO IL NUOVO COLLEGAMENTO IN CAVO INTERRATO NEI COMUNI DI TURBIGO, ROBECCHETTO CON INDUNO E CASTANO PRIMO (MI)

Investimento di 8 milioni di euro.

Il nuovo elettrodotto, lungo 4,5 km, garantirà maggior sicurezza e resilienza della rete elettrica dell’area in caso di eventi metereologici avversi .

Prevista anche la demolizione di oltre 3 km di linee aeree e 11 tralicci per 6 ettari di territorio liberato

Roma, 4 gennaio 2024 – È stato autorizzato, con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il nuovo collegamento elettrico previsto da Terna nei comuni di Turbigo, Robecchetto con Induno e Castano Primo nella città metropolitana di Milano.

L’intervento, per cui la società guidata da Giuseppina Di Foggia ha previsto un investimento di 8 milioni di euro, consiste nella realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato lungo 4,5 km che collegherà la Stazione Elettrica di Terna “Turbigo” alla Cabina Primaria “Castano Primo” di proprietà del distributore locale.

Il nuovo elettrodotto consentirà di ridurre il rischio di disalimentazione delle utenze locali e i danni all’infrastruttura dovuti all’intensificazione degli eventi meteorologici degli ultimi decenni, come la forte ventosità che caratterizza l’area.

Nelle prossime settimane Terna avvierà la progettazione esecutiva della linea elettrica e le attività propedeutiche all’inizio dei cantieri previsto entro il 2024. La realizzazione del collegamento richiederà circa 12 mesi di lavori.

Una volta completata e consegnata al regolare esercizio la nuova linea elettrica, sarà possibile, inoltre, demolire oltre 3 km di linee aeree esistenti che attraversano i tre comuni coinvolti. Saranno 11 i tralicci rimossi e 6 gli ettari di territorio liberato.

In Lombardia il Piano di Sviluppo 2023-2032 della rete elettrica nazionale di Terna prevede un impegno di 1,3 miliardi di euro per i prossimi 10 anni e attesta la regione al primo posto per investimenti nel Nord Italia.

La Società gestisce a livello regionale oltre 8400 km di linee in alta e altissima tensione e 135 stazioni elettriche, con oltre 400 persone quotidianamente impegnate nello sviluppo e nella manutenzione della rete elettrica locale

