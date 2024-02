Venerdì 16 febbraio, alle 15,30, la CGIL Varese, con SPI e ANPI Busto presenterà due libri di Carlo Stelluti.

L’iniziativa – che si segnala anche per l’importante partecipazione di Antonio Pizzinato, che è stato Segretario generale della CGIL – è interessante perché permette di rileggere il ruolo essenziale del Sindacato nella realtà del nostro Paese.

