Il 12 marzo a Corbetta e Dairago prevenzione oncologica gratuita

Il 12 marzo a Corbetta e Dairago sono stati organizzati due appuntamenti per la prevenzione oncologica. L’iniziativa è gratuita grazie alla collaborazione tra i Comuni, Ccr Insieme Ets della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate e associazione Salute Donna di Magenta. E’ richiesta la prenotazione. I posti sono limitati e sono riservati ai soli residenti nei due comuni.

A Corbetta l’appuntamento per la prevenzione del tumore al seno, con una prima visita, è previsto dalle ore 9 alle ore 12 presso gli studi medici di via E. Villoresi, 45

A Dairago l’appuntamento per la prevenzione dei tumori della pelle con l’analisi dei Nevi (nei) è previsto dalle ore 13 alle ore 16,30 presso l’ambulatorio comunale di via San Giovanni Bosco, 11

“Continua la campagna di prevenzione dei tumori che abbiamo lanciato con la collaborazione di Salute Donne e dei comuni del territorio dove operiamo come banca di credito cooperativo”, spiega Roberto Scazzosi, il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. “Si tratta di una azione importante per la salute delle persone. L’obiettivo principale di queste visite è ridurre la mortalità per tumore attraverso una diagnosi precoce. Se vengono individuate delle situazioni sospette si invitano le persone a sottoporsi a degli ulteriori esami, in modo da analizzare meglio la situazione e, se ce ne fosse bisogno, aumentare l’efficacia delle cure, perché iniziate per tempo, e di conseguenza la possibilità di guarigione”.

La prevenzione è la prima mossa per vivere una vita in salute, la pensa così il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini. “Corbetta e la mia amministrazione sono sempre proattivi sulla prevenzione, soprattutto su questi temi. Noi ogni mese facciamo un’attività di prevenzione, che si è sempre molto partecipata, perché crediamo molto nella prevenzione. Ringraziamo la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e Salute Donna che sono i nostri partner in questa attività importante verso la cittadinanza”.

Anche Dairago è in prima linea sulla prevenzione oncologica. “Grazie alle competenze e professionalità messe a disposizione da Salute Donna OdV, da quattro anni il Comune di Dairago promuove campagne di prevenzione”, spiega la sindaca Paola Rolfi. “Dallo scorso anno, abbiamo avuto l’opportunità di ampliare il numero di visite preventive anche grazia al sostengo della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, istituto sensibile alle esigenze del territorio e dei suoi cittadini. Sono molto soddisfatta dei risultati di questa collaborazione e dei servizi offerti e apprezzati dai miei concittadini. Ringrazio Salute Donna OdV e BCC di Busto Garolfo e Buguggiate per la preziosa collaborazione con l’auspicio che possa protrarsi e consolidarsi negli anni”.

Gli appuntamenti non finiscono qui. “Il programma di prevenzione oncologica nei comuni dove sono presenti le nostre filiali continuerà nel corso di tutto l’anno”, conclude Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets.