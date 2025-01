Inaugurato il ‘Giardino della Memoria’

Iniziativa encomiabile quella dell’Amministrazione Comunale di istituire il ‘Giardino della Memoria’, delimitato nelle adiacenze del quinto campo del cimitero civico, un’area che vedrà presto sorgere l’erba nuova. L’occasione è stata quella della posa di una targa in memoria dei turbighesi deportati e morti nei lager nazisti:

– MOTTA ACHILLE, nato a Turbigo il 09/08/1898 e morto il 25/03/1945 nel campo di concentramento di Dachau;

– GILARDONI PIETRO, nato a Turbigo il 14/04/1907 e morto il 10/04/1945 nel campo di concentramento di Gusen-Mauthausen;

– RIZZOLARI PAOLO, nato a Turbigo il 16/07/1900 e morto il 18/03/1945 nel bombardamento che colpì il treno che lo stava conducendo nel campo di concentramento di Mauthausen.

Briciole della memoria della Shoah che il 27 gennaio 2025 ha visto riuniti i ragazzi delle scuole medie e gli amministratori comunali di Turbigo e dei paesi vicini, insieme a ricordare.

Ha introdotto il sindaco Fabrizio Allevi che poi ha dato la parola ai ragazzi, mentre l’europarlamentare Mario Mantovani ha citato l’articolo pubblicato da Fiamma Nirenstein sul ‘Giornale’: “Questo è il giorno della non-memoria. ‘Never again ‘ è stato cancellato. L’odio per gli ebrei che ha causato la carneficina nazista è uscito dalla tomba di sabbia dell’antisemitismo e si è infiltrato con le fasce verdi di Hamas tra le nostre case”.

Avere un luogo dove poter tramandare la memoria che rappresenta la radice del futuro è un grande atto di civiltà, per cui rendiamo merito a chi ha pensato e realizzato l’opera. A proposito il territorio turbighese conserva una stele funeraria all’incrocio tra la Statale 341 e la Via Tre Salti che i soliti ignoti hanno cercato più volte di trafugare. Si tratta del monumento funebre del capitano pilota Lino Calabrese, allora in servizio al Campo di Aviazione di Lonate Pozzolo che cadde e perse la vita il 5 giugno 1938, XVII anno dell’E. F. . Ci sono poi altre vestigia che potrebbero riprendere vita nel nuovo ‘Giardino della memoria’.

Inaugurato il ‘Giardino della Memoria’ was last modified: by