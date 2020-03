La danza macabra, come trionfo della morte, frutto delle pestilenze che si sono succedute nel tempo…

NOSATE. In questi tempi di ‘coronavirus’, stasera ci è tornata in mente la danza macabra, quella rappresentazione artistica ispirata dalle pestilenze che nei secoli hanno accompagnato la vita di chi è arrivato in questo mondo prima di noi.

La chiesetta di Santa Maria in Binda di Nosate vanta una rara danza macabra, dove la morte la fa da padrona: “Sono io la Morte e porto corona. Io son di tutti voi signora e padrona e di fronte alla mia falce il capo tu dovrai chinare.” Questa ballata medievale ricorda precisamente quei ‘momenti mori’ ormai archivati dalla storia.

La danza macabra di Nosate è chiara nel suo messaggio. All’inizio della rappresentazione c’è il papa accompagnato dal suo scheletro che sorregge una bara (foto), seguito dal cardinale, dal vescovo… tutti in compagnia della morte. Sono i potenti del tempo che non sono stati vicini al popolo martoriato dalla peste, un male oscuro che non risparma nessuno…ma che alla fine passa e il ricordo lo tramandano, appunto, le danze macabre…