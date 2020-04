TURBIGO – L’avevamo incontrato l’ultima volta qualche anno fa, nell’ambulatorio del dottor Baronzio. Non era in forma, ma ci conoscevamo da sempre e, pur essendo stati su spalti politici diversi, avevamo scambiato alcune considerazioni sulla vita. Imprenditore edile era nato a Pasiano (PN) il 6 aprile 1949 e la sua famiglia era arrivata dal Veneto nel secondo dopoguerra. Geometra, era stato consigliere comunale democristiano dal 1980 al 1984, per ritornare in politica al tempo della Lega Nord. Nell’Amministrazione Gadda (1993-1997) aveva assunto la carica di assessore ai Lavori Pubblici, seguendo l’esecuzione di alcuni grandi lavori, come il rifacimento dell’impianto fognario in Via Fredda.

Ci ha lasciati Amedeo Frascati, già assessore comunale was last modified: by