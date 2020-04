Pilates e non solo, alleniamoci insieme!

Sono Sheryl, 28 anni e sono sportiva da sempre.

Da che ho ricordi lo sport ha sempre fatto parte della mia vita, e nel 2015 ho deciso di farne la mia professione diventando Istruttrice Fitness e Pilates.

Mi piace studiare ed informarmi per offrire sempre il meglio alle persone che seguo.

Lo scorso anno ho avuto il piacere di conoscere l’affascinate mondo dell’allenamento Miofasciale grazie ad Ester Albini, ideatrice del metodo FReE e autrice di molti libri tra cui “Allenamento Mio – Fasciale“, Elika editrice.

Che cosa si intende per allenamento miofasciale? Per semplificare, iniziamo a spiegare che cos’è il tessuto miofasciale; immaginatelo come una tuta aderente e semitrasparente che ci avvolge e collega ogni punto del nostro corpo. Questo tessuto se allenato nella maniera ottimale è in grado di renderci e mantenerci forti, elastici e di conseguenza giovani.

Nelle mini lezioni che vi proporrò, utilizzerò degli esercizi di Pilates, Miofasciali e anche Funzionali. Il mio obiettivo è quello di rendervi più mobili e di conseguenza più felici. Sono convinta che un corpo se è in grado di muoversi in maniera corretta e funzionale apporta beneficio anche alla mente!

Voglio ringraziare Ester pubblicamente perchè è un’ottima guida e dispensatrice di benessere!