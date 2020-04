Alleniamoci insieme: Pilates per una schiena sana

Bentornato nella nostra rubrica #mobiliefelici

Quanto è importante che la tua colonna vertebrale sia mobile? La mobilità e la resistenza della nostra colonna sono elementi fondamentali per la salute di ogni individuo. Una schiena in forma ci permette di muoverci nello spazio in maniera ottimale.

In questa breve sequenza andremo a lavorare la tua colonna attraverso tutti i movimenti che è in grado di fare: flessione, estensione e rotazione; in realtà ne manca uno, l’inclinazione laterale, ci arriveremo! Se in qualche movimento senti rigidità, mi raccomando non forzare l’esercizio, ascoltati e adatta il movimento al tuo grado attuale dio mobilità e controllo.

Un altro elemento fondamentale che andremo a lavorare oggi, è il nostro equilibrio. Come ogni qualità, anche il nostro equilibrio può essere allenato. Ci vuole tempo, costanza e capacità di percepire il proprio corpo nello spazio (propriocezione).

Ora siete pronti per iniziare questo mini allenamento e farmi sapere se vi è piaciuto.

Se avete necessità di chiedermi qualcosa vi lascio i miei contatti: sheryl.bienati@gmail.com