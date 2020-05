Alleniamoci insieme: Pilates fasciale, movimenti del torace

Bentornati nella nostra rubrica #mobiliefelici

Mobilità toracica.

Il nostro torace è in grado di muoversi, non con movimenti ampi, ma può farlo. I suoi movimenti possono essere in flesso/estensione e in rotazione (limitati) e in inclinazione laterale.

La sedentarietà, i lavori che vi tengono per molto tempo seduti o cattive posture possono alterale la funzionalità della vostra colonna.

Per questo oggi ho deciso di porre l’attenzione a questa zona con questi movimenti!

Vi ricordo che se avete patologie del rachide è sempre necessario un ok del medico prima di procedere con l’allenamento.