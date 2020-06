Riceviamo e Pubblichiamo

Vittuone, 23 giugno 2020: Marina Roma, commissario della Sezione della Lega di Vittuone

La Lega Salvini Premier a Vittuone riparte con l’intervento del Segretario Provinciale Gianbattista Fratus sulla locale Sezione che ha portato la nomina di Marina Roma a commissario.

“Dopo le vicende politiche che hanno visto cadere l’Amministrazione di centrodestra, si è reso necessario intervenire per avviare l’iter delle trattative che porteranno alle elezioni di settembre con un nuovo slancio e una squadra in parte rinnovata – dichiara Fratus – Tutto il centrodestra è responsabile, noi ci occuperemo di fare la nostra parte in piena collaborazione e dialogo con le altre forze politiche e col mondo civico. Per questo motivo ho scelto come commissario Marina Roma donna caparbia e capace con una lunga esperienza e militanza nel Movimento Lega”

Ricevuto l’incarico Marina Roma, militante e Sindaco di Marcallo con Casone commenta: “rispondo a questa chiamata del mio Segretario Provinciale, nonostante i tanti impegni, perché oggi più che mai la politica ha bisogno di impegno e di responsabilità. Ognuno di noi ha il dovere di contribuire alla stabilità e alla garanzia di efficienza di ogni pubblica amministrazione. Cosa che non è avvenuta a Vittuone. Qualcosa non ha funzionato, sia nella squadra di governo che tra alcuni militanti della sezione della Lega.

Far cadere un’amministrazione è un’azione estrema che dovrebbe essere presa in considerazione solo per gravissimi motivi, non certo per personalismi, antipatie o giochi di potere. Farlo poi durante una fase così difficile, come questa in cui il Comune era impegnato a gestire una pandemia mai vista, è da irresponsabili.

Lavorerò adesso al fianco del Segretario Provinciale e del Segretario di Circoscrizione per capire cosa non ha funzionato, mettendo a disposizione la mia esperienza amministrativa e politica maturata in tanti anni di militanza leghista. Va ricostruito un gruppo di vittuonesi disponibili a mettere al servizio dei cittadini le proprie competenze per il bene comune con la consapevolezza che solo un forte senso di appartenenza e una reale passione possono creare una squadra coscienziosa, preparata e responsabile. È inevitabile che questo non potrà avvenire con le persone che si sono rese responsabili di questo brutto epilogo del mandato del Sindaco Zancanaro.

Sarà per me anche l’occasione di ritrovare i vecchi leghisti con cui ho collaborato anni fa quando nel 1993 abbiamo fondato la sezione di Sedriano e di Vittuone. Al lavoro!”

Gianbattista Fratus

Segretario Provinciale Lega – Lega Lombarda per Salvini Premier

Marina Roma

Commissario della Sezione della Lega – Lega Lombarda per Salvini Premier di Vittuone