Cuggiono: Il primo giorno di lockdown un’auto investe un pedone in via San Rocco

Una Clio proveniente da via Santa Maria, arrivata allo stop che s’immette in via San Rocco ha investito un pensionato che stava transitando a piedi, in quel momento sull’incrocio. Dopo l’iniziale spavento, per fortuna, i soccorritori, si sono accorti che l’uomo ha riportato solo delle forti contusioni. Soccorso in codice giallo, è stato trasportato da un equipaggio della Croce Azzurra di Como, al nosocomio Fornaroli di Magenta.

Sul posto per accertare le responsabilità e dirigere il traffico (la via Santa Maria è stata chiusa) la Polizia Locale di Cuggiono.

CAM augura una pronta guarigione all’unomo.