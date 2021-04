Ladri da Mail Boxes a Magenta; i Carabinieri ne arrestano uno con la refurtiva

I Carabinieri del comando di Abbiategrasso hanno arrestato un uomo di nazionalità egiziana, che aveva appena commesso un furto a Magenta. E’ accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì quando i malviventi erano penetrati nel negozio Mail Boxes di via Manzoni. Quindi erano fuggiti convinti di aver fatto perdere le tracce. I Carabinieri li hanno intercettati e sono riusciti a bloccarne uno mentre cercava di liberarsi della refurtiva. Nello zaino che aveva gettato c’erano soldi e un computer. L’arrestato è in attesa di direttissima.

