I Comuni dell’Ovest Milanese alla BIT DIGITAL EDITION

Insieme per promuovere un territorio verde, pregiato e ricco di storia

La promozione dell’Ovest Milanese riparte dall’edizione 2021 della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano che si terrà, per la prima volta in forma digitale, da domenica 9 a martedì 11 maggio per gli operatori e da mercoledì 12 a venerdì 14 maggio per i consumatori.

Il Consorzio dei Comuni dei Navigli, il Parco della Valle Lombarda del Ticino, il Comune di Abbiategrasso e i Comuni dei Castelli dell’Antico Ducato di Milano, nel segno dell’unità ancora una volta si sono aggregati per gestire insieme, nella piattaforma della “Bit Digital Edition”, uno spazio virtuale.

Lo scopo è di promuovere le macroaree dell’Abbiatense, Castanese e Magentino, nonché diversi comuni del Sud Milanese e del Pavese che fanno parte di un territorio verde, pregiato e ricco di acque; un territorio ancora oggi a forte vocazione agricola e che vanta un importante patrimonio culturale, religioso, paesaggistico e gastronomico.

Al Settore Turismo del Consorzio dei Comuni dei Navigli sono convenzionati i seguenti comuni dell’Abbiatense, Magentino e Castanese: Bernate Ticino, Besate, Boffalora sopra Ticino, Cuggiono, Mesero, Ozzero, Robecco sul Naviglio, Albairate, Castano Primo, Corbetta, Cusago, Morimondo e Turbigo. Mentre dei Comuni dei Castelli dell’Antico Ducato di Milano fanno parte: Cusago, Vigevano, Pavia, Bereguardo, Binasco, Abbiategrasso e Trezzano sul Naviglio. Del Parco del Ticino fanno parte 47 comuni, 2 province (Varese e Pavia) e Città Metropolitana Milano.

La partecipazione alla speciale edizione della BIT consolida la volontà di diversi enti e amministrazioni comunali di continuare a fare rete e lavorare ad una più efficace promozione turistica del territorio, compiendo un primo e importante passo in avanti nel processo di rilancio di un settore fondamentale anche per l’economia locale e lombarda che è stato fermo per oltre un anno a causa della pandemia.

Nei siti web ufficiali della BIT e degli enti coinvolti seguiranno aggiornamenti sulla programmazione degli eventi e le modalità di accesso allo spazio virtuale “Abbiatense e Magentino tra Navigli e Ticino”. È una valida un’occasione di promozione e incontri senza limiti. Si tratta di una vera e propria passerella digitale per fare conoscere il grande cuore verde di Città Metropolitana di Milano.

Il “pubblico dei viaggiatori”, dal 12 al 14 maggio, attraverso Expo Plaza della piattaforma virtuale della BIT, potrà scoprire le destinazioni, le novità presentate dai singoli espositori e chattare con loro, nonché seguire convegni e conoscere le proposte turistiche attraverso contenuti editoriali, blog, immagini e video. Sito web ufficiale della BIT: www.bit.fieramilano.it